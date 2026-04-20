ЦАМТО

Началось строительство третьего корабля класса "Тип-424" для ВМС Германии

Источник изображения: Фото: rheinmetall.com

ЦАМТО, 17 апреля. На верфи Peene-Werft в Вольгасте 16 апреля состоялась церемония резки стали для третьего и последнего из трех заказанных для ВМС Германии разведывательных кораблей класса "Тип-424".

Как сообщила компания Rheinmetall, строительство корабля началось значительно раньше запланированного срока. После принятия на вооружение судно будет применяться совместно ВМС Германии и Службой киберопераций и информационного обеспечения (CIR).

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2021 года с компанией Lurssen Werft GmbH был подписан контракт на реализацию этапа проектирования разведывательных кораблей "Тип-424" для ВМС Германии. Данный этап включал разработку полной спецификации новых кораблей радиоэлектронной разведки.

В июле 2023 года бюджетный комитет парламента Германии одобрил поправку к контракту на закупку трех разведывательных кораблей класса "Тип-424". Общая стоимость проекта составила 3,26 млрд. евро. Это позволило Федеральному ведомству Германии по вооружениям, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) в том же месяце подписать с Naval Vessels Lurssen (NVL) изменение к контракту, предусматривающее постройку и поставку трех новых кораблей для ВМС Германии. Помимо кораблей, проект предусматривает строительство учебно-разведывательного центра.

Резка стали для строительства головного из трех заказанных разведывательных кораблей класса "Тип-424" началась в ноябре 2024 года, второго – в сентябре 2025 года. Закладка киля головного судна состоялась 25 февраля 2025 года.

В марте 2026 года Rheinmetall завершила приобретение судостроительной компании Naval Vessels Lurssen (NVL) с ее подразделениями и теперь отвечает за строительство кораблей класса "Тип-424".

Согласно планам, учебно-разведывательный центр планируется сдать в 2027 году, а корабли будут приняты на вооружение в период с 2029 по 2031 гг.

Новые корабли предназначены для замены трех состоящих на вооружении кораблей класса "Тип-423" ("Осте", "Окер" и "Альстер"), принятых на вооружение в конце 1980-х годов.

Как заявлено, новые 132-метровые корабли будут применяться ВС Германии для расширения возможностей ведения радиоэлектронной разведки и сбора информации, получат новейшие средства обнаружения, обработки и передачи данных. Для повышения эффективности обработки данных будет использоваться искусственный интеллект.

Корабли смогут принимать на борт необитаемые аппараты и один средний вертолет. Их конструкция будет соответствовать последним требованиям к военным кораблям в области экологии. Корабли получат возможность пополнения запасов в море, что позволит увеличить продолжительность выполнения разведывательных задач без захода в порт.

