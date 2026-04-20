В Московском военном округе начали обучение на дронах-перехватчиках "Елка" с искусственным интеллектом

ЦАМТО, 17 апреля. Военнослужащие войск беспилотных систем на полигонах Московского военного округа начали обучение по перехвату БЛА противника с помощью дронов-перехватчиков "Елка" с искусственным интеллектом.

С начала текущего года в войска Московского военного округа поступил на вооружение дрон-перехватчик "Елка", который в настоящий момент времени испытывают военнослужащие Центра подготовки противодействию БЛА противника. Военнослужащие осваивают управление, изучают тактику применения как в составе своих подразделений, так и отдельными расчетами на постах воздушного наблюдения.

За счет крестообразного расположения крыльев с установленными на них винтомоторными электрическими двигателями и аэродинамическим рулем, беспилотник очень маневренный и способен догнать в воздухе уклоняющийся от удара вражеский дрон. Главной особенностью "Елки" стала установленная курсовая оптико-электронная система с двумя каналами, откуда данные поступают на бортовой компьютер. Поэтому беспилотник способен самостоятельно наводиться на цель.

Запускать "Елку" бойцы могут как с наземной, так и с ручной пусковой установки в виде короткой направляющей с двумя рукоятками для удержания и управления, сообщает пресс-служба Московского военного округа.

В Минобороны добавили, что дрон-перехватчик "Елка" уже успешно применяется военнослужащими ГрВ "Север" в зоне СВО против ударных и разведывательных беспилотников формирований ВСУ, прикрывая логистические маршруты в Сумской области.

Эффективность боевой работы расчетов ПВН достигается комплексным применением переносных зенитных ракетных комплексов, стрелкового оружия с использованием ночных и тепловизионных приборов, а также недавно поступивших на вооружение дронов-перехватчиков "Елка".

Дрон "Елка" не имеет боевой части, поражение достигается за счет кинетической энергии при прямом ударе. "Елка", оснащенная четырьмя мощными двигателями, способна развивать высокую скорость, что позволяет ей наносить разрушительные удары по беспилотникам противника.

"Елка" выделяется своей экономичностью и скоростью. Вместо дорогостоящих ракет, дрон поражает цели мощным кинетическим ударом. Благодаря высокой скорости и точности, он просто врезается во вражеский беспилотник, быстро нейтрализуя угрозу.