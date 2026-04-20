Средства тактической разведки.

Тактическая разведка – это одно из наиболее важных и быстро развивающихся направлений во многих современных армиях, а также ключевой элемент модернизации, запланированной на 2030–2040-е годы. Многие значительные изменения в этой сфере либо уже происходят, либо планируются к реализации в ближайшем будущем.

Согласно Global Market Insights, мировой рынок средств тактической разведки оценивается в 42 млрд. долл. США и, как ожидается, с 2025 по 2034 годы будет прирастать по 5,6% в год. В свою очередь, по данным Research and Markets, в 2024 году мировой рынок только военных датчиков оценивался в 12,5 млрд. долл. США, а к 2030 году достигнет 17,8 млрд. долл. США, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,1%. Значительную долю этого рынка занимает наземная техника, объем которой, по прогнозам, к 2030 году вырастет до 6,6 млрд. долл. США (темп роста 6,6%) – это почти столько же, сколько у сегмента авиационной техники, среднегодовой темп роста которого составляет 6,9%. Основными стимулами роста стали масштабные усилия по модернизации, предпринимаемые крупнейшими армиями мира, а также значительный технологический прогресс и изменения в тактике.

Считается, что эта тенденция зародилась в 1990-х годах под влиянием таких концепций, как «система систем» и сетецентрическая война, которые впоследствии превратились в современную доктрину многодоменной войны и связанные с ней подходы. Эти концепции предполагали создание крупномасштабной (часто общевойсковой) объединенной системы, в которой датчики, командиры и боевые подразделения во всех сферах (наземной, морской, воздушной, кибернетической, космической и в электромагнитном спектре) связаны между собой. Предполагалось, что такое объединение позволяло бы им получать данные в режиме реального времени (РРВ), обрабатывать их и быстро распространять, тем самым ускорив цикл «датчик - стрелок».

Технологические достижения 2000-х годов в микроэлектронике, миниатюризации, создании сетей, а также робототехника, способствовали превращению теории в функционирующие системы разведки или их компоненты, которые прошли проверку в ходе вооруженных конфликтов 2010-х годов. По мере снижения производственных затрат все больше датчиков всех типов стали использоваться на всех уровнях – стратегическом, оперативном и тактическом – вплоть до отдельных транспортных средств и солдат. С одной стороны это улучшило ситуационную осведомленность, но с другой – создало новые проблемы.

Датчики – основной элемент тактической разведки

Работающие в самых сложных условиях системы тактической разведки предъявляют самые высокие требования как к военным, так и к производителям и включают наибольшую концентрацию датчиков. К ним относятся: радиолокационные и оптоэлектронные системы, акустические, электронные и электромагнитные датчики, сенсоры радиологической, химической, биологической защиты (РХБЗ) и другие.

Все эти датчики тактического уровня генерируют огромные объемы первичных данных, требующих быстрой обработки, анализа и распространения. Для разведки тактического уровня особенно важна скорость, поскольку она позволяет в РРВ оказывать непосредственную поддержку подразделениям на передовой. Следовательно информация должна распространяться с высокой точностью, чтобы тактические командиры вовремя получали необходимые данные (например, информацию о целях) и не перегружались избыточными сведениями.

Кроме того, данные, собранные на других уровнях командования или в других сферах, могут быть актуальны для всех трех уровней боевого управления, фактически увеличивая объем данных, требующих обработки и распространения. По распространенному мнению, решение кроется в разработке и более широком внедрении технологий искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МОб).

Тактическая разведка: от ИИ к гибридным технологиям

В армии США в области тактической разведки внедряется узел доступа к тактической разведывательной информации (Tactical Intelligence Targeting Access Node, TITAN), разработанный компанией Palantir Technologies. TITAN – это наземная станция тактической разведки нового поколения, способная собирать данные с датчиков, расположенных в космическом, воздушном и наземном пространствах, и быстро обрабатывать их с помощью ИИ и МОб. Система обеспечивает разведывательную поддержку – в частности, ситуационную осведомленность и точные данные для целеуказания – для получателей на тактическом уровне.

Первый прототип узла доступа к тактической разведывательной информации (TITAN). Март 2024 года

Согласно производителю, TITAN призван сократить время от получения сигнала до выстрела, а также снизить когнитивную нагрузку на солдат. TITAN также возьмет на себя функции четырех устаревших систем, которые в настоящее время используются армией США:

усовершенствованная миниатюрная система сбора данных (Advanced Miniaturized Data Acquisition System, AMDAS);

транспортное средство для распространения (Dissemination Vehicle, ADV);

усовершенствованный удаленный наземный терминал (Advanced Remote Ground Terminal, RGT);

наземная станция тактической разведки (Tactical Intelligence Ground Station, TGS).

Считается, что такая консолидация снизит расходы и повысит унификацию системы, но, главное, позволит работать в движении.

В марте 2024 года Palantir Technologies получила контракт на сумму 178,4 млн. долл. США на разработку и поставку десяти прототипов TITANа (пяти усовершенствованных и пяти базовых вариантов), из которых, как сообщалось, первые две станции TITAN были переданы армии США в марте 2025 года.

Система TITAN является одним из ключевых инструментов модернизации сухопутных войск путем формирования многодоменных оперативных групп. Ожидается, что в будущем она дополнит распределенную наземную систему общего назначения (Distributed Common Ground System – Army, DCGS-A), которая останется основой армейской разведки на более высоких уровнях (дивизионном и корпусном), а комплексы TITAN будут развернуты на тактическом уровне, частично заменив передовые элементы DCGS-A.

Израиль ведет исследования в том же направлении. Одна из разработок – облачное решение ELS-8994 StarLight от компании ELTA на основе ИИ и МОб. Система предназначена для обработки огромных объемов неструктурированных данных с различных типов датчиков, включая РЛС SAR/GMTI, средства радиотехнической разведки, оптические, видео- и другие датчики, и преобразования их в полезную информацию для боевого управления. В августе 2023 года БПЛА Heron компании Israel Aerospace Industries (IAI), оснащенный StarLight, был задействован для выполнения задач наблюдения.

В Европе в значительной степени придерживаются той же стратегии в разработке и интеграции систем тактической разведки. Так, Франция продолжает масштабную программу модернизации армии SCORPION , в рамках которой повышение ситуационной осведомленности за счет внедрения новых технологий на тактическом уровне считается одним из основных направлений трансформации армии, необходимых для «сохранения инициативы».

Одним из ключевых компонентов французской армейской программы SCORPION является боевая информационная система Scorpion (SICS), которая пришла на смену устаревшим системам боевого управления (C2). Несмотря на то, что SICS не идентична по своему функционалу американскому TITANу, она также объединяет датчики, стрелковую технику и командные пункты, обеспечивая сетецентрический подход к ведению боевых действий на тактическом уровне. Технология ИИ интегрирована в систему совместной боевой деятельности Scorpion и ее планируемое дальнейшее развитие — TITAN 2040.

Разведывательная БМ «Ягуар» – ключевой элемент программы Scorpion

Параллельно с крупномасштабными программами, включающими ИИ и МОб, разрабатывается множество менее масштабных или гибридных решений, адаптированных под конкретные задачи. Хотя эти решения часто включают в себя компоненты полноценной системы тактической разведки, они не разрабатываются специально как специализированные инструменты для этих целей.

В России, например, система управления артиллерийским огнем «Планшет-М-ИР» (усовершенствованная версия «Планшета-А») от «Ростеха», способна получать данные с поля боя от различных датчиков, таких как РЛС и БПЛА. Затем обрабатывать их и передавать информацию о целях артиллерийским подразделениям или огневым средствам – от минометов до РСЗО. По данным «Ростеха», с помощью «Планшет-М-ИК» командир артиллерийского подразделения может получать данные с поля боя в РРВ , корректировать огонь и обмениваться информацией с вышестоящим командованием по защищенному каналу спутниковой связи.

Несмотря на то, что «Планшет-М-ИР» и другие системы аналогичного масштаба и назначения разрабатывались для решения конкретных задач, они отличаются меньшей сложностью в производстве и внедрении, что позволяет быстрее их осваивать. «Планшет-М-ИР» в настоящее время находится в серийном производстве, и ВС России уже получила как минимум две партии.

Наряду с более компактными решениями, адаптированными под конкретные задачи, в 2024 году российский ОПК начал разработку системы «Свод», предназначенной для повышения ситуационной осведомлённости на тактическом уровне. На заседании Коллегии Министерства обороны 29 августа 2025 года министр обороны России Андрей Белоусов назвал эту задачу одной из приоритетных. По его словам, в период с сентября по ноябрь 2025 года планируется провести пробное опытно-боевое развертывание системы «Свод», после чего она будет внедрена во всех формированиях российской армии. Масштаб и темпы внедрения позволяют предположить, что «Свод» может стать крупномасштабной системой, по функциональности сравнимой с теми, что используются в армии США.

Источник: European Security & Defence