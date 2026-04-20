На Западе перечислили преимущества Су-57

MWM: Главные преимущества Су-57Э — это дальнобойные ракеты и боевой опыт

Российский истребитель пятого поколения Су-57 (экспортная версия — Су-57Э) отличается от конкурентов опытом применения в боевых действиях с равным противником. Главные преимущества самолета перечислило западное издание Military Watch Magazine (MWM).

Автор напомнил, что Су-57 остается одним из пяти серийных истребителей пятого поколения. Российский самолет конкурирует с американскими F-22 и F-35, а также китайскими J-20 и J-35. «В список преимуществ Су-57 входит разнообразие ракет большой дальности, которые самолет может перевозить во внутренних отсеках, что намного превышает возможности любого другого самолета-невидимки», — говорится в публикации.

Отмечается, что Су-57 в несколько раз превосходит F-22 по дальности полета. Издание также отнесло к преимуществам Су-57 опыт боевого применения в ходе специальной военной операции.

Ранее в апреле компания «Рособоронэкспорт» сообщила, что список заказчиков Су-57Э уверенно расширяется. Эта машина вызывает большой интерес у партнеров России.