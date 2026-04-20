Новый дрон-перехватчик успешно применяется в зоне СВО

Новый дрон-перехватчик "Ёлка" успешно применяется в зоне СВО

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Север" успешно применяют новый дрон-перехватчик "Ёлка" в зоне проведения спецоперации в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.

На опубликованных военным ведомством кадрах расчет постов воздушного наблюдения (ПВН) с помощью новейшего и скоростного ударного дрона "Ёлка" успешно уничтожил беспилотный летательный аппарат самолетного типа боевиков ВСУ.

"Военнослужащие ПВН 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) в составе группировки войск "Север" успешно применяют новый дрон-перехватчик "Ёлка" против ударных и разведывательных беспилотников формирований ВСУ, прикрывая логистические маршруты в зоне проведения СВО в Сумской области", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, расчеты ПВН в круглосуточном режиме выполняют задачи по обнаружению и уничтожению беспилотных летательных аппаратов боевиков ВСУ, успешно сбивая вражеские беспилотники.

"Поражена очередная цель с помощью дрона-перехватчика "Ёлка". Очень эффективный дрон. Специально так рассчитали, чтобы он (БПЛА противника - ред.) пролетел край населенного пункта, и после этого мы запустили дрон-перехватчик, чтобы мирное население не пострадало. Рассчитали так, чтобы БПЛА ВСУ упал в поле", - рассказал начальник расчета с позывным "Марик".

Подразделения группировки войск "Север" продолжают расширение полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей.