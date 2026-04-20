Украина позволила Германии наблюдать за ударами по России в режиме реального времени

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters
Украина предоставила Германии доступ к системе DELTA

Украина предоставила Германии доступ к своей системе управления боем DELTA и другим цифровым платформам, позволяющим в режиме реального времени отслеживать применение Киевом оружия по России. Об этом пишет Defense News.

По данным издания, полученные данные Берлин планирует использовать для разработки моделей искусственного интеллекта (ИИ) и аналитических инструментов. Указанная возможность стала доступна Германии в рамках масштабного оборонного пакета на сумму 4 миллиарда евро, утвержденного 14 апреля немецкой и украинской сторонами.

«Эта сделка формализует то, что до сих пор было в значительной степени неформальным циклом обратной связи», — говорится в публикации.

Ранее Минобороны России заявило, что на фоне роста потерь и нехватки живой силы в Вооруженных силах Украины руководство ряда европейских стран приняло решение наращивать производство и поставки Киеву беспилотников для ударов по территории России.

Тогда же зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обратил внимание, что публикация Минобороны России со списком мест производства дронов для Украины в Европе является перечнем законных целей Вооруженных сил РФ.

1 комментарий
№1
20.04.2026 01:30
Производство БПЛА налажено Украиной в 12 странах НАТО +   Израиль.Если всех приводить к точкам прицеливания  "пупок развяжется"  надо громить  финансовые каналы.
