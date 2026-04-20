Арктический заслон: в Заполярье развернули новый вертолетный полк

Авиачасть должна защитить Баренцево море от подводных лодок и безэкипажных катеров

В Заполярье развернут новый вертолетный полк Северного флота. Подразделения авиачасти выполняют широкий круг задач в Арктическом регионе: патрулируют акваторию Баренцева моря и пространство над наземными объектами, сопровождают корабли, перевозят грузы и личный состав. Вертолетные подразделения играют важную роль в защите арктических рубежей с учетом текущей обстановки, отмечают эксперты.

Какие задачи выполняет новая воинская часть

В составе Северного флота (СФ) сформирован новый вертолетный полк, сообщили источники «Известий», знакомые с ситуацией. Он размещен на территории Мурманской области. На вооружении полка находятся транспортные вертолеты Ми-8, противолодочные и поисково-спасательные Ка-27, а также транспортно-боевые Ка-29.

Вертолет Ка-29 Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Подразделения авиачасти несут боевое дежурство над акваторией Баренцева моря и наземными объектами в зоне ответственности. В их задачи входит поиск и уничтожение безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, они занимаются перевозкой грузов и пассажиров.

Вертолеты также участвуют в дальних походах кораблей Северного флота. Летчики полка регулярно тренируются сажать машины на палубы кораблей и судов обеспечения как в дрейфе, так и на ходу.

— Нам остро необходимо осуществлять контроль Севморпути и арктических территорий в интересах не только дальнейшего экономического развития нашего Севера, но и организации охраны и обороны наших государственных границ, — рассказал «Известиям» генерал-майор авиации, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.

По его мнению, укрепление морской авиации СФ особенно актуально с учетом претензий недружественных государств на заполярные территории.

Вертолет Ми-8АМТШ Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— Сейчас мы восстанавливаем структуры, которые были в Заполярье в советские годы, — напомнил генерал. — Минобороны формирует очередной полк. Это очень важно. Надо еще два-три вертолетных полка разместить там, потому что периметр очень большой.

Попов отметил, что вертолетные подразделения могут выполнять не только задачи охраны и обороны, но и социальные: кому-то из жителей Заполярья может потребоваться экстренная медицинская помощь, может возникнуть необходимость перебросить геологов или других специалистов.

После распада СССР флотские вертолеты Ка-29 поставили на хранение, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. В последнее время их снимают с хранения и модернизируют. Это позволило сформировать новую воинскую часть.

— Это удачная машина, которая хорошо себя показала в действиях против безэкипажных катеров на Черном море, — пояснил эксперт. — Она может перебрасывать десант и поддерживать его огнем. В случае обострения обстановки в Арктическом регионе эти вертолеты будут бороться с безэкипажными катерами и другими надводными целями, проводить десантные операции.

Создание нового вертолетного полка в составе Северного флота — это логичный и системный ответ на изменение военно-политической обстановки в регионе, рассказал «Известиям» военный эксперт капитан 1 ранга Василий Дандыкин.

Фото: ТАСС/Пресс-служба Северного флота Источник изображения: iz.ru

— Как показал опыт специальной военной операции, в том числе в Черном море, борьба с безэкипажными катерами и беспилотной авиацией стала одной из важнейших задач, — отметил он. — Она возлагается не только на базируемый там флот, но и на вертолетные подразделения.

По мнению эксперта, полк усилит прикрытие баз атомных подводных крейсеров и обеспечит безопасность судоходства на северных широтах.

— Как известно, в Норвегию прибыли инструкторы из числа украинских формирований, способных профессионально применять морские дроны. Учитывая эту угрозу в северных водах, необходимо заранее принять соответствующие меры, — заключил он.

Вертолетные подразделения, по словам Дандыкина, смогут также вести поиск и уничтожение подводных лодок противника.

Какие вертолеты входят в состав полка

Ка-27 — палубный противолодочный вертолет, предназначенный для обнаружения, отслеживания и уничтожения подводных лодок и надводных целей. Есть модификация Ка-27ПС — поисково-спасательная. Такие машины занимаются поиском и спасением экипажей и выполняют воздушную разведку.

Вертолет Ка-27 Источник изображения: Фото: Global Look Press/MOD Russia

Противолодочная версия оснащена прицельно-поисковой системой «Осьминог-Э» для обнаружения подводных лодок. Она включает в себя гидроакустическое оборудование, индикацию навигационно-тактической обстановки и информационно-вычислительную машину. С помощью системы можно в течение часа обследовать водную поверхность площадью до 2 тыс. кв. км.

Ка-29 — транспортно-боевой вертолет. Он предназначен для десантирования подразделений морской пехоты, огневой поддержки десанта, транспортировки грузов с корабля на берег и обратно. На машине можно разместить управляемые и неуправляемые ракеты, стрелково-пушечное и бомбардировочное вооружение, а также установить пушки ГШ-23Л калибра 23 мм или А242 калибра 30 мм.

Ми-8 в различных модификациях — основная рабочая лошадка армии и флота России. Они могут нести два 7,62-миллиметровых или 12,7-миллиметровых пулемета, управляемые пушечные контейнеры с 23-миллиметровыми пушками, неуправляемые ракеты, ПТУР «Штурм-В» и «Атака». Машина может принять на борт 28 десантников.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев Источник изображения: iz.ru

Ранее «Известия» сообщали, что в ВМФ России были созданы поисково-штурмовые группы, в задачи которых входит охрана пунктов базирования кораблей с воздуха. В их состав входят бойцы отрядов противодиверсионных сил и средств. Каждая группа состоит из двух пулеметчиков и одного страхующего. Они вооружены пулеметами калибра 7,62 мм. С их помощью они могут уничтожить или остановить безэкипажные катера. Группы работают на вертолетах Ка-27, Ка-29 и Ми-8. На учениях они тренируются стрелять с вертолета по движущемся морским целям.

А недавно при защите пунктов базирования кораблей ВМФ России начали использовать безэкипажные катера. Такие подразделения были сформированы в составе военно-морских баз. Аппараты должны патрулировать акваторию и при необходимости уничтожать надводные объекты. Подразделения оснащены новейшими отечественными катерами.

Роман Крецул

Андрей Буевич