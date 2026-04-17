Войти
ixbt.com

Эта установка будет добывать кислород на Луне: представлена Air Pioneer

318
0
0
Источник изображения: Blue Origin

Разработка ведётся компанией Blue Origin

Blue Origin представила новую технологию Air Pioneer, которая позволит существенно снизить стоимость освоения Луны. Система способна извлекать чистый кислород из лунного реголита путём его расплавления и электролиза. Полученный кислород можно будет использовать как для дыхания экипажа, так и в качестве компонента ракетного топлива прямо на поверхности спутника Земли.

По словам компании, применение Air Pioneer позволит уменьшить массу лунных посадочных модулей на многие тонны, поскольку больше не придётся доставлять с Земли большие запасы кислорода. Это значительно снизит стоимость миссий и откроет путь к созданию устойчивой лунной инфраструктуры и экономики в околоземном пространстве.

Blue Origin считает, что умение «жить за счёт местных ресурсов» станет ключевым условием для долгосрочного присутствия человека на Луне.


Источник: Blue Origin

Чтобы создать доступное и устойчивое присутствие на Луне, мы должны научиться жить за счет местных ресурсов. Air Pioneer — это масштабируемая модульная система, которая производит очищенный кислород, снижая зависимость от поставок с Земли. Использование добытого на Луне кислорода в качестве топлива, топливных элементов и для дыхания уменьшает нагрузку на наши лунные посадочные модули на многие тонны массы. Запуск меньшей массы с Земли снижает стоимость нашей лунной базы, способствуя развитию будущей окололунной экономики. — Blue Origin.

Права на данный материал принадлежат ixbt.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Blue Origin
Проекты
Луна
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
