Эта установка будет добывать кислород на Луне: представлена Air Pioneer

Разработка ведётся компанией Blue Origin

Blue Origin представила новую технологию Air Pioneer, которая позволит существенно снизить стоимость освоения Луны. Система способна извлекать чистый кислород из лунного реголита путём его расплавления и электролиза. Полученный кислород можно будет использовать как для дыхания экипажа, так и в качестве компонента ракетного топлива прямо на поверхности спутника Земли.

По словам компании, применение Air Pioneer позволит уменьшить массу лунных посадочных модулей на многие тонны, поскольку больше не придётся доставлять с Земли большие запасы кислорода. Это значительно снизит стоимость миссий и откроет путь к созданию устойчивой лунной инфраструктуры и экономики в околоземном пространстве.

Blue Origin считает, что умение «жить за счёт местных ресурсов» станет ключевым условием для долгосрочного присутствия человека на Луне.

Air Pioneer. Источник: Blue Origin

Чтобы создать доступное и устойчивое присутствие на Луне, мы должны научиться жить за счет местных ресурсов. Air Pioneer — это масштабируемая модульная система, которая производит очищенный кислород, снижая зависимость от поставок с Земли. Использование добытого на Луне кислорода в качестве топлива, топливных элементов и для дыхания уменьшает нагрузку на наши лунные посадочные модули на многие тонны массы. Запуск меньшей массы с Земли снижает стоимость нашей лунной базы, способствуя развитию будущей окололунной экономики. — Blue Origin.