Эта установка будет добывать кислород на Луне: представлена Air Pioneer

Разработка ведётся компанией Blue Origin
Blue Origin представила новую технологию Air Pioneer, которая позволит существенно снизить стоимость освоения Луны. Система способна извлекать чистый кислород из лунного реголита путём его расплавления и электролиза. Полученный кислород можно будет использовать как для дыхания экипажа, так и в качестве компонента ракетного топлива прямо на поверхности спутника Земли.
По словам компании, применение Air Pioneer позволит уменьшить массу лунных посадочных модулей на многие тонны, поскольку больше не придётся доставлять с Земли большие запасы кислорода. Это значительно снизит стоимость миссий и откроет путь к созданию устойчивой лунной инфраструктуры и экономики в околоземном пространстве.
Blue Origin считает, что умение «жить за счёт местных ресурсов» станет ключевым условием для долгосрочного присутствия человека на Луне.
|Air Pioneer.
|Источник: Blue Origin