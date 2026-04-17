Начался этап прожига метанового двигателя для ракеты «Амур-СПГ»

Российские специалисты продолжают выполнять программу испытаний метановой силовой установки, которой будет оснащаться многоразовая ракета-носитель «Амур-СПГ» с возвращаемыми ступенями. В частности, инженеры корпорации уже приступили к очередному важному этапу — прожигу.

Как уточнил руководящий «Роскосмосом» Дмитрий Баканов, уже определены подходящие площадки, на которые при испытательных стартах будут приземляться первые ступени при отработке процесса возврата, а сами испытания проходят на мощностях НИИМаш, расположенных в Нижней Салде (Свердловская область). Также Баканов подчеркнул важность создания ракеты-носителя многоразового запуска для российской космической отрасли. На первом этапе возвращаемой будет только первая ступень носителя, но в обозримой перспективе планируется доработать для многократного использования и вторую. Напомним, ранее в ходе «Первого Российского космического форума» представители «Роскосмоса» рассказали о том, что началось проектирование специального стартового стола именно под ракеты модели «Амур-СПГ» — он будет возведен на территории космодрома «Восточный». Тогда же было объявлено, что первый пуск с последующей посадкой прототипа ракеты, имеющей возвращаемую первую ступень, намечен на 2028 год.

  • 17.04 11:34
  • 5
Нужна ли России морская авиация, и, если да, то какая?
  • 17.04 11:28
  • 3
Путин сможет отправлять военных на защиту соотечественников от ареста за границей (The Times, Великобритания)
  • 17.04 11:23
  • 1
Китайский военный ИИ во время испытаний превзошел реальных командиров
  • 17.04 10:54
  • 15557
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.04 10:00
  • 1
Перехват российских Ту-142 у Аляски дюжиной самолетов объяснили
  • 17.04 09:52
  • 1
Шойгу: Россия имеет право на самооборону в случае атак дронов из Прибалтики
  • 17.04 09:46
  • 1
В США признали лидерство России в одной сфере
  • 17.04 05:20
  • 2
Удар по базе США в Кувейте нанесли не дроны, а два Су-24 с иранскими пилотами
  • 17.04 00:07
  • 2
Новый ЗРК сыграет свою роль в защите российских портов
  • 16.04 23:16
  • 1
«Создают самолёт Судного дня»: зарубежная оценка новой модели Ил-96
  • 16.04 22:47
  • 3
МО РФ: БПЛА для Киева производят в восьми странах Европы
  • 16.04 18:16
  • 5
«Акупунктура» демократии
  • 16.04 10:57
  • 2
Предложение о восстановлении старых самолётов Ан-2
  • 16.04 09:15
  • 1
Российские «Опустошители» пережили бомбардировки Ирана
  • 16.04 09:10
  • 1
Новый российский 4-местный учебный самолет налетал первые 10 часов