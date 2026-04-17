Китайский военный ИИ во время испытаний превзошел реальных командиров

Национальный университет оборонных технологий Китая (NUDT) представил модель ИИ, действующего как «цифровой начальник штаба». Во время имитации десантных атак он превзошел многих опытных командиров, принимая решения на 43 % быстрее и сохраняя точность более 90 % при помехах связи. Это означает, что в сложной боевой ситуации ИИ может действовать эффективнее человека.

По имеющейся информации, данный ИИ уже внедряется в командные структуры батальонного звена Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Система объединяет большие языковые модели с ситуацией на поле боя в режиме реального времени. При этом она отсеивает информационный шум, давая возможность командирам увидеть скрытые угрозы. Таким образом, ИИ определяет «критически важные информационные потребности» — то есть, факторы, от которых зависит успех миссии. В качестве проверки эффективности командного ИИ, NUDT предложил сразиться ему с пятью опытными военными с 12-летним стажем службы. ИИ ускорил цикл OODA (наблюдение, ориентирование, решение и действие), что позволило людям-командирам действовать на 43 % быстрее, чем раньше. В реальности, пока командиры выбирали алгоритм операции, ИИ уже действовал. Когда же на участников поединка обрушился вал радиоэлектронных помех, ИИ сохранил полное самообладание, действуя с эффективностью на уровне 90 %.

Александр Агеев