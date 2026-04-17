Роботы потеснят снайперов с поля боя.

Новый боевой роботизированный комплекс представлен в России – на этот раз речь идет не о беспилотнике, а об оружии снайпера. Чем робот-снайпер лучше своего живого аналога, особенно в зоне спецоперации – и почему в то же время полностью снайперское ремесло невозможно доверить искусственному интеллекту?

Российская оружейная компания Lobaev Arms, известная своими высокоточными винтовками, в том числе используемыми в зоне СВО, приступила к серийному выпуску нового роботизированного снайперского комплекса. Данная разработка, получившая название "Двойник", обещает если не революцию, то существенные перемены в снайперском деле.

"Двойник" включает в себя собственно высокоточную винтовку, автоматизированную систему управления огнем (АСУО) на основе искусственного интеллекта, станок и размещенные на нем электрические приводы наведения и перезарядки, а также носитель комплекса, который может быть различным.

Так, в видеоролике испытаний снайперского комплекса можно видеть его размещение на роботизированной гусеничной платформе и в кузове пикапа. Возможно его использование со стационарной турели. Есть кадры, на которых оператор с помощью пульта управляет роботом-снайпером с огневой позиции в здании.

Комплекс способен самостоятельно обнаружить цель, осуществлять ее отслеживание и, определив параметры выстрела, поразить ее по команде оператора или в автономном режиме.

Это не первая подобная инициатива. Еще в 2018 году на выставке "Евросатори" французская компания SD4E демонстрировала мобильную роботизированную платформу с установленным на ней снайперским комплексом. Данную систему создатели предлагали использовать при проведении полицейских операций, поскольку

комплекс способен на расстоянии до 300 метров поразить любую точку на теле человека на выбор, что может быть важным при необходимости взять злоумышленника живым.

В 2021 году на выставке-конференции Ассоциации армии США американские компании Ghost Robotics и Sword International показывали прототип боевого "робота-собаки" SPUR. Робот был вооружен высокоточной снайперской винтовкой, оснащенной прибором беспламенной и бесшумной стрельбы, способной поражать цели на дистанции до 1200 метров.

Первым боевым применением подобных устройств можно назвать теракт, совершенный израильскими спецслужбами 27 ноября 2020 года против иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде. Он был убит дистанционно управляемым роботизированным пулеметом с расстояния 150 метров.

Lobaev Arms начали работы с роботизированными платформами – носителями оружия уже довольно давно. Так, еще в 2016 году, десять лет назад, был создан прототип боевого робота Minirex для городского боя и контртеррористических операций. Он был способен взбираться по лестницам, пользоваться укрытиями и подниматься из любых положений после падения. Робот был оснащен АСУО с двухканальным (телевизионным и тепловизионным) прицелом, встроенным баллистическим вычислителем, возможностью автоматического захвата цели и дистанционного управления.

Комплекс был вооружен автоматической винтовкой под патрон 7,62×39 и демонстрировал невероятные для его "минометной" траектории результаты – уверенное поражение головной мишени до 400 метров и ростовой фигуры до 700 метров. Тем самым подтверждая старую истину, что большинство винтовок стреляет лучше, чем их стрелки, и полному раскрытию их потенциала препятствует человеческий фактор.

Появление "Двойника" – это попытка решить ряд проблем, которые встали перед снайперами в ходе СВО. Так, массовое применение малых БПЛА рассеяло "туман войны", столь необходимый снайперу и являющийся его стихией. Вероятность обнаружения его огневой позиции с разведдрона, оснащенного тепловизором, крайне высока. Даже использование различных экранов и тепломаскирующих накидок не становится панацеей – снайпер может быть обнаружен при выдвижении на позицию или при ее смене после выстрела.

При этом снайпер по ряду позиций уступает оператору FPV-дрона. Прежде всего от снайперского огня, который всегда прямолинеен, укрыться гораздо легче, чем от беспилотника – от него за глухим забором не спрячешься.

Рабочая дальность даже самой мощной винтовки – не более двух километров (в реальности еще меньше), а FPV-дрон способен находить и уничтожать противника на дистанции в десять раз больше (как минимум). Подготовка снайпера, способного работать с дальнобойной винтовкой под мощный патрон, требует немало времени и средств. Оператора дрона можно подготовить быстрее и дешевле.

Но это не значит, что задач для снайпера на современном поле боя не остается. Его сильной стороной остается ювелирная точность (когда это необходимо) и возможность быстро поразить сразу несколько целей. Кстати, опыт СВО показал, что прекрасные результаты дает связка "снайпер – дрон", когда второй номер снайперской пары (наблюдатель) ищет цели для напарника с помощью разведывательного беспилотника.

"Двойник" позволяет решить многие из вышеназванных проблем. Платформы, на которых предполагается его использовать, оснащены электродвигателями, имеют низкую тепловую сигнатуру, их нелегко будет заметить даже с использованием тепловизора, особенно если их выдвижение на позицию будет происходить в условиях плохой видимости, затрудняющей телевизионное обнаружение.

В отличие от снайпера-человека, робот может сколько угодно времени находиться без движения: у него нет физиологических потребностей, он не мерзнет, у него не дрожат руки. Очевидно, что и

подготовка оператора "Двойника", управляющего комплексом дистанционно с помощью пульта, гораздо проще и быстрее, а собственно ее стрелковая составляющая может ограничиться тренажером.

"Двойник" демонстрирует невероятную точность – 0,2 угловые минуты (МОА), доступную разве что при стрельбе из баллистического ствола, когда полностью исключается человеческий фактор. Заявленные возможные калибры – специфические: 5,56×45 мм, 7,62×51 мм, 6,5 мм Creedmoor, а также 6,5×47 мм Лапуа. Вероятно, подбор столь небольших калибров связан со стремлением обеспечить сравнительно невысокую отдачу и снизить механическую нагрузку на станок (или лафет) комплекса. Впрочем, данные боеприпасы обладают высокой настильностью и способны обеспечить дальнобойность комплекса.

Кстати, предполагается применение комплекса против неприятельских дронов – под эти задачи разработан и уже успешно прошел испытания квазигиперзвуковой патрон с начальной скоростью 1530 м/с.

Можно предположить, что сразу несколько "Двойников" могут быть объединены в единый цифровой контур, получая целеуказание в том числе от РЛС (если речь идет о наземных целях, то от пехотных).

В случае принятия "Двойников" на вооружение возникнут проблемы логистического характера в силу применяемых в них "неходовых калибров". Ведь даже снабжение войск дробовыми патронами 12-го калибра, используемых для борьбы с дронами, сопряжено с рядом трудностей. Но, в конце концов, все решаемо, и наверняка внедрение новинки способно снизить число наших потерь и приблизить победу.

Но смогут ли роботизированные снайперские комплексы целиком и полностью вытеснить живых снайперов? Не раньше, чем роботы полностью вытеснят бойцов с поля боя. "Двойники" вряд ли сумеют заменить снайперов в составе ДРГ, при подвижных штурмовых действиях, в горно-лесистой или заболоченной местности.

Борис Джерелиевский