RS: США теряют контроль над мировым рынком производства вооружений

США теряют контроль над мировой продажей оружия, и это — хорошая новость, пишет RS. Миф о том, что поставка бомб и истребителей делает различные регионы мира безопаснее, развеялся о руины в Газе и Кувейте. Поэтому, если другие страны смогут занять часть рынка, мир от этого только выиграет.

Уильям Хартунг (William Hartung)

На самом деле, в долгосрочной перспективе потеря контроля над рынком вооружений даже благоприятствует безопасности Америки — и вот почему.

Недавние события красноречиво свидетельствуют о том, что многолетнее господство США на мировом рынке вооружений может пойти на спад — даже на Ближнем Востоке.

Однако, учитывая то, как американское оружие использовалось в регионе на протяжении минувшего десятилетия, сокращение американских продаж может пойти на пользу безопасности США в долгосрочной перспективе.

Роль Америки в кровопролитии на Ближнем Востоке велика — причем не только из-за продажи оружия странам Персидского залива за наличные, но и из-за безвозмездной военной помощи Израилю. С начала войны в Газе Израиль получил вооружений на сумму свыше 21 миллиарда долларов, и на подходе оружие еще на миллиарды — причем главным образом за счет американских налогоплательщиков. Военную помощь от США также получают Египет и Иордания, пусть и не в таком объеме, как Израиль.

Пентагон уверяет, что каждая партия американского оружия "способствует миру и стабильности" на Ближнем Востоке. Но реальность совсем иная. Саудовская Аравия с помощью американского оружия развязала жестокую войну в Йемене. Израиль поставленным США оружием уничтожил свыше 70 тысяч человек в Газе (в основном мирных жителей). Кроме того, он морит население голодом, вынуждая бежать, а и то, и другое представляет собой военное преступление. Наконец, именно он спровоцировал нынешнюю войну на Ближнем Востоке, и, по словам критиков, прямо сейчас проводит этнические чистки на юге Ливана.

Извечный аргумент милитаристов — что это дает США рычаги влияния. Но если ни одна администрация не в состоянии воспользоваться этими рычагами и остановить неизбирательные бомбардировки Саудовской Аравии в Йемене или израильские удары по Газе и Ливану, то какой с этого прок? Возможно, на первом президентском сроке Дональд Трамп ненароком проговорился. Даже когда саудовский режим убил проживавшего в США журналиста и эмигранта Джамаля Хашогги, президент оправдывал дальнейшие поставки американского оружия в Эр-Рияд тем, что не хочет портить бизнес "нашим замечательным оружейникам".

Трамп раскрыл еще один фактор, подчеркнув, что экспорт оружия в Саудовскую Аравию обеспечивает 500 тысяч рабочих мест по всей Америке. Между тем, объективная оценка показывает, что истинная цифра составляет лишь 10% от его оценки.

Трамп вообще любит нахваливать потенциал оружейных сделок с точки зрения рабочих мест. Когда фактический лидер Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман посетил Белый дом в 2018 году, Трамп достал проспект с фотографиями проданного режиму оружия и цифрами рабочих мест, созданных благодаря ему в ключевых штатах. "Саудовская Аравия — очень богатая страна, и они поделятся с США своим богатством — надеюсь, в виде рабочих мест", — заявил тогда Трамп.

И Трамп отнюдь не одинок в этом. В конце 2010 года администрация Барака Обамы согласилась предоставить Саудовской Аравии пакет вооружений на сумму 60 миллиардов долларов. Пять лет спустя коалиция под началом Саудовской Аравии употребила это оружие для бомбардировок школ, больниц и гражданской инфраструктуры в Йемене. Трамп, безусловно, активнее в роли директора службы сбыта, но и его действия полностью вписываются в отработанную схему.

Хотя господствующее положение американских оружейных гигантов на мировых и региональных рынках может ослабнуть, переживать за них не стоит. Поставки оружия на Украину и в Израиль, а также интенсивные бомбардировки в ходе нынешней войны с Ираном истощили арсеналы США. Таким образом, если и удастся наладить новое производство, то основная его часть пойдет на пополнение внутренних запасов, а не на экспорт. Кроме того, за последний год администрации Байдена США заключили столько сделок, включая рекордные продажи европейским членам НАТО, что американская промышленность решительно не сможет поставить оружие всем клиентам в срок.

Средние державы вроде Южной Кореи понемногу восполняют этот пробел — в частности, Сеул договорился с Польшей о поставках оружия на десятки миллиардов долларов. В чем их преимущество? Они справляются гораздо быстрее, чем американские компании.

Еще один фактор, который грозит подорвать господство США в области торговли оружием, — стремительное распространение беспилотных технологий. Когда страны покупали высокотехнологичные продукты вроде тех же истребителей, их производили и экспортировали лишь считанные страны. Но беспилотники проще и дешевле в производстве, и на рынке уже представлены Израиль, Турция и Украина.

США же привязаны к дорогостоящим продуктам, которые приносят прибыли Lockheed Martin и другим компаниям, и потому неизменно отстают. В Кремниевой долине пообещали переломить эту тенденцию, наладив собственное производство дешевых беспилотников. Но на практике им пока не удалось отвоевать долю рынка у зарубежных конкурентов.

Украина еще в самом начале конфликта сочла, что беспилотники из Кремниевой долины слишком хлипкие и непомерно дорогие. Поэтому Киев начал создавать собственные дроны по принципу "сделай сам" — комплектовать коммерческие БПЛА китайского производства камерами и бомбами.

На сегодняшний день Украина выпустила уже более миллиона самодельных беспилотников. И поскольку они в основном используются в качестве камикадзе для уничтожения бронетехники, им вовсе незачем быть высокотехнологичными. Все это опровергает заявления Кремниевой долины о том, что конфликт на Украине — уникальный пример выдающейся военной ценности их продукции.

Не стоит скорбеть по американским оружейным гигантам, если страны вроде тех же Южной Кореи, Франции, Турции и Израиля отберут у них долю рынка. Но и многосторонняя торговля не улучшит ситуацию сама по себе. Она может вылиться в гоббсовскую войну всех против всех, когда дешевое и эффективное оружие будет доступно обеим сторонам любого конфликта.

Таким образом, необходима система, которая ограничит торговлю оружием и заменит ее экономические стимулы (заметим: завышенные) другими, которые не будут сопряжены с такими человеческими жертвами и стратегическими разрушениями.

Уильям Хартунг — старший научный сотрудник Института ответственного государственного управления имени Квинси. Изучает военную промышленность и военный бюджет США