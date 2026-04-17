Военное обозрение

Иран сумел смягчить удары США и Израиля, применив «мозаичную стратегию»

Источник изображения: topwar.ru

Удары США и Израиля по Ирану хоть и были довольно мощными, но своей цели не достигли. На этот раз Тегеран к возможному конфликту был готов, хоть и не до конца. Об этом сообщает Bloomberg.

Смягчить удары Израиля и США Ирану удалось с помощью хорошего военного планирования. Даже ведя переговоры с американцами по своей ядерной программе, иранцы держали в уме возможность атаки со стороны своих региональных врагов из еврейского государства. Опыт прошлогодней 12-дневной войны явно пошел на пользу.

Иранское руководство разработало систему замены командования и применило так называемую «мозаичную стратегию», при которой решения принимаются на местах, не ожидая команды из Тегерана. По сути, получилось децентрализованное командование, знавшее порядок действий на случай потери связи и т.д. Также были рассредоточены пусковые установки ракет.

Хотя США и Израилю удалось нанести серьезный ущерб иранской инфраструктуре и убить иранское руководство, но добиться хаоса и безвластия в стране не получилось. Кроме того, Иран сохранил свой ракетный потенциал, пусть и не в полной мере. Однако этого хватило, чтобы нанести очень сильный ущерб Израилю и поддержавшим Трампа монархиям залива. А также втянуть США в длительный конфликт, из которого они выйти не могут.

По мнению западных аналитиков, на сегодняшний день Иран сохраняет большой арсенал ракет и беспилотников, имея возможность воевать еще длительное время. Кроме того, Тегеран воспользовался перемирием, чтобы откопать входы в несколько ракетных городов, которые так и не были уничтожены ударами и могут введены в строй в течение небольшого времени. Так что, если Трампу не удастся договориться с Ираном, боевые действия могут идти «многие недели».

