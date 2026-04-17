Разминирование Донбасса проведут при помощи ИИ

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
«Эмерком-Демайнинг» внедрит дроны с ИИ для разминирования Донбасса

Компания гуманитарного разминирования «Эмерком-Демайнинг» планирует внедрить дроны с системой на основе искусственного интеллекта (ИИ) для работ по разминированию Донбасса. Об этом сообщил генеральный директор компании Богдан Пилипчук, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что новое решение на основе ИИ — это полностью отечественная разработка. Системой оснастят беспилотники, которые запустили в работу в этом полевом сезоне.

По словам гендиректора, внедрение новой разработки планируют завершить до конца года. Сейчас решение проходит испытания.

В марте госкорпорация «Ростех» сообщила, что универсальная бронированная инженерная машина (УБИМ) способна выполнять функции инженерных машин разграждения, машин разминирования и ремонтно-эвакуационной техники.

В феврале «Известия» писали, что российских курсантов военных инженерных вузов обучат минировать реки дронами.

  • 17.04 11:34
  • 5
Нужна ли России морская авиация, и, если да, то какая?
  • 17.04 11:28
  • 3
Путин сможет отправлять военных на защиту соотечественников от ареста за границей (The Times, Великобритания)
  • 17.04 11:23
  • 1
Китайский военный ИИ во время испытаний превзошел реальных командиров
  • 17.04 10:54
  • 15557
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.04 10:00
  • 1
Перехват российских Ту-142 у Аляски дюжиной самолетов объяснили
  • 17.04 09:52
  • 1
Шойгу: Россия имеет право на самооборону в случае атак дронов из Прибалтики
  • 17.04 09:46
  • 1
В США признали лидерство России в одной сфере
  • 17.04 05:20
  • 2
Удар по базе США в Кувейте нанесли не дроны, а два Су-24 с иранскими пилотами
  • 17.04 00:07
  • 2
Новый ЗРК сыграет свою роль в защите российских портов
  • 16.04 23:16
  • 1
«Создают самолёт Судного дня»: зарубежная оценка новой модели Ил-96
  • 16.04 22:47
  • 3
МО РФ: БПЛА для Киева производят в восьми странах Европы
  • 16.04 18:16
  • 5
«Акупунктура» демократии
  • 16.04 10:57
  • 2
Предложение о восстановлении старых самолётов Ан-2
  • 16.04 09:15
  • 1
Российские «Опустошители» пережили бомбардировки Ирана
  • 16.04 09:10
  • 1
Новый российский 4-местный учебный самолет налетал первые 10 часов