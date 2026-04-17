Россия в любой момент может захватить остров в Балтийском море, чтобы проверить НАТО на прочность, считает главком ВС Швеции Микаэль Клаэссон.

Назначенный в июне 2024 года на должность главнокомандующего вооруженных сил Швеции Клаэссон с самого начала во всех бедах Швеции начал обвинять Россию. Если собрать все его заявления, сделанные в отношении Москвы, то уже получится весьма пухлая книжка, правда бестолковая. На этот раз шведский главком уверен, что Россия намерена проверить «сплоченность» НАТО путем некой провокации с захватом острова в Балтийском море. Причем любого.

По словам Клаэссона, Москва хочет посмотреть на реакцию альянса, какие действия он будет предпринимать и сколько на это уйдет времени. Кроме того, Россия своими действиями планирует внести разлад в НАТО на фоне угроз Трампа выйти из альянса.

Это не обязательно должно быть что-то масштабное — достаточно действий, чтобы бросить вызов альянсу и посмотреть, что произойдёт в политическом плане.

Главком ВС Швеции призывает страны альянса не допустить победы России на Украине, чтобы она не смогла переключиться на другие цели, а также быть в готовности «ответить силой» на действия Москвы, в том числе на Балтике.