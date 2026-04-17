РИА Новости

Шойгу осудил страны ЕС, предоставляющие небо для украинских БПЛА

Сергей Шойгу
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Шойгу: если страна открывает небо для ударов БПЛА, она становится соучастником

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Если государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство для ударов БПЛА по РФ, то они являются открытыми соучастниками агрессии против России, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу в комментарии для СМИ.

Он подчеркнул, что в последнее время участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских дронов по России. В результате страдают мирные люди, наносится значительный ущерб гражданской инфраструктуре, отметил Шойгу.

"Это может происходить в двух случаях: либо западные средства ПВО действуют крайне неэффективно, как это уже имело место в ходе ближневосточных событий, либо указанные государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство, то есть являются открытыми соучастниками агрессии против России", - заявил он.

