Шойгу: Россия имеет право на самооборону в случае атак дронов из Прибалтики

Шойгу: РФ имеет право на самооборону в случае атак БПЛА из Финляндии

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу предупредил о праве на самооборону, если иностранные государства предоставляют свое воздушное пространство для ударов БПЛА.

"Согласно международному праву вступает в силу 51 статья Устава ООН о неотъемлемом праве государств на самооборону в случае вооруженного нападения", - говорится в комментарии Шойгу для СМИ.

Он пояснил, что если Финляндия и страны Прибалтики сознательно предоставляют свое воздушное пространство, то они являются открытыми соучастниками агрессии против России.

Участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России, отметил секретарь Совета Безопасности РФ.