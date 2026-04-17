РИА Новости

Шойгу: Россия имеет право на самооборону в случае атак дронов из Прибалтики

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу предупредил о праве на самооборону, если иностранные государства предоставляют свое воздушное пространство для ударов БПЛА.

"Согласно международному праву вступает в силу 51 статья Устава ООН о неотъемлемом праве государств на самооборону в случае вооруженного нападения", - говорится в комментарии Шойгу для СМИ.

Он пояснил, что если Финляндия и страны Прибалтики сознательно предоставляют свое воздушное пространство, то они являются открытыми соучастниками агрессии против России.

Участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России, отметил секретарь Совета Безопасности РФ.

17.04.2026 09:52
Цитата, q
Участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России, отметил секретарь Совета Безопасности РФ.

Так нужно не "выражать озабоченность" , а немедленно реагировать на проникновение беспилотников с чужих территорий в Россию, несколько ответных ударов по военным объектам этих государств  мгновенно прекратят все  прилёты "украинских" бпла...
