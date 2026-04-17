Медведев рассказал о ситуации в сфере российских БПЛА

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россия была на задворках в сфере беспилотников, сейчас на фоне СВО ситуация изменилась, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

Медведев в четверг провел заседание экспертного совета по формированию народной программы партии.

"Мягко говоря, мы были на задворках, значит, технологических решений в сфере беспилотных летательных аппаратов… А сейчас совершенно иная ситуация. Это пример того, как вот такого рода конверсия в силу, понятно, драматических событий, которые переживает наша страна, но тем не менее создает принципиально новую отрасль", - сказал Медведев.