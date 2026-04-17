РІА Новости

Медведев рассказал о ситуации в сфере российских БПЛА

Боевая работа расчета БПЛА
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Медведев: СВО вывела Россию с задворок в сфере БПЛА

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россия была на задворках в сфере беспилотников, сейчас на фоне СВО ситуация изменилась, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

Медведев в четверг провел заседание экспертного совета по формированию народной программы партии.

"Мягко говоря, мы были на задворках, значит, технологических решений в сфере беспилотных летательных аппаратов… А сейчас совершенно иная ситуация. Это пример того, как вот такого рода конверсия в силу, понятно, драматических событий, которые переживает наша страна, но тем не менее создает принципиально новую отрасль", - сказал Медведев.

  • 17.04 11:34
  • 5
Нужна ли России морская авиация, и, если да, то какая?
  • 17.04 11:28
  • 3
Путин сможет отправлять военных на защиту соотечественников от ареста за границей (The Times, Великобритания)
  • 17.04 11:23
  • 1
Китайский военный ИИ во время испытаний превзошел реальных командиров
  • 17.04 10:54
  • 15557
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.04 10:00
  • 1
Перехват российских Ту-142 у Аляски дюжиной самолетов объяснили
  • 17.04 09:52
  • 1
Шойгу: Россия имеет право на самооборону в случае атак дронов из Прибалтики
  • 17.04 09:46
  • 1
В США признали лидерство России в одной сфере
  • 17.04 05:20
  • 2
Удар по базе США в Кувейте нанесли не дроны, а два Су-24 с иранскими пилотами
  • 17.04 00:07
  • 2
Новый ЗРК сыграет свою роль в защите российских портов
  • 16.04 23:16
  • 1
«Создают самолёт Судного дня»: зарубежная оценка новой модели Ил-96
  • 16.04 22:47
  • 3
МО РФ: БПЛА для Киева производят в восьми странах Европы
  • 16.04 18:16
  • 5
«Акупунктура» демократии
  • 16.04 10:57
  • 2
Предложение о восстановлении старых самолётов Ан-2
  • 16.04 09:15
  • 1
Российские «Опустошители» пережили бомбардировки Ирана
  • 16.04 09:10
  • 1
Новый российский 4-местный учебный самолет налетал первые 10 часов