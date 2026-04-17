Для пакистанского флота разработали противокорабельную ракету

В среду, 15 апреля, ВМС Пакистана объявили об успешном проведении боевых испытаний разработанной в стране противокорабельной баллистической ракеты SMASH.

Как уточняет Naval News, начальник штаба ВМС адмирал Навид Ашраф вместе с ведущими учеными и инженерами стали свидетелями запуска ракеты.

"Ракета сочетает в себе передовую систему наведения и улучшенную маневренность, что позволяет ей уклоняться от угроз, адаптироваться к динамичным условиям и наносить точные и смертоносные удары, – заявили в командовании пакистанского флота. – Успешный запуск этой ракеты отечественной разработки подчеркивает сочетание технологического превосходства и оперативного опыта".

Президент, премьер-министр, начальник Генштаба и руководители родов войск Пакистана высоко оценили достижения участвующих подразделений и ученых, которые достигли этого рубежа, добавили представители ВМС.

Согласно открытым данным, сверхзвуковая ракета P282 SMASH, адаптированная для запуска из корабельных установок, способна поражать как наземные, так и морские цели на дальности до 350 км.

О разработке ракеты SMASH впервые сообщил бывший командующий ВМС Пакистана адмирал Зафар Махмуд Аббаси, который в 2020 году на церемонии смены командования заявил, что для флота разрабатывают гиперзвуковую баллистическую ракету P282.

Первые летные испытания боеприпаса состоялись в ноябре 2024 года. Ракета стартовала с фрегата класса "Зульфикар" и поразила наземную цель.

Еще одно успешное испытание провели в ноябре 2025 года, когда SMASH запустили с фрегата класса "Тугрил". На этот раз была поражена морская цель.

Согласно данным Jane's, диаметр ракеты SMASH составляет 85–90 см, а длина – около 9 метров.