«Охота на Шахеды открыта»: Франция показала Rafale с ракетным «колчаном»

Французский истребитель Rafale замечен с «противодроновым» вооружением на базе BA 125 Истр на юге Франции. Речь идёт о специальной подвеске (контейнере) Thalès JF12. Это пусковая установка для неуправляемых и управляемых 68-мм небольших ракет типа SNEB/ACULEUS или аналогичных им.
Французские ВВС сообщают о том, что такой «колчан» из 24 ракет с возможностью лазерного наведения становится незаменимым при борьбе с дронами типа «Шахед». В сообщениях говорится, что пара истребителей Rafale с контейнерами Thalès JF12 «способна закрывать от дронов значительный по площади участок»:
Такие инструменты французы собираются использовать для защиты своих военных объектов на Ближнем Востоке от ракет Ирана.
ВВС Франции давно ищут относительно недорогие варианты по перехвату дронов. Это крайне актуально в современных конфликтах высокой интенсивности. Ракеты класса «воздух-воздух» (MICA и т.п.) стоят около 1–1,5 млн евро за штуку, что, безусловно, экономически невыгодно против дрона ценой в 20 долларов.
А вот лазерно-наводимые 68-мм ракеты ACULEUS-LG уже в разы дешевле - десятки тысяч евро за единицу. Они уже используются на вертолётах Tiger, а теперь тестируются и на истребителях. Аналогично американцы успешно применяют 70-мм APKWS 70 мм против дронов с бортов истребителей F-15 и F-16. Правда, с переменным успехом.
Пресса Франции: