«Охота на Шахеды открыта»: Франция показала Rafale с ракетным «колчаном»

Французский истребитель Rafale замечен с «противодроновым» вооружением на базе BA 125 Истр на юге Франции. Речь идёт о специальной подвеске (контейнере) Thalès JF12. Это пусковая установка для неуправляемых и управляемых 68-мм небольших ракет типа SNEB/ACULEUS или аналогичных им.

Французские ВВС сообщают о том, что такой «колчан» из 24 ракет с возможностью лазерного наведения становится незаменимым при борьбе с дронами типа «Шахед». В сообщениях говорится, что пара истребителей Rafale с контейнерами Thalès JF12 «способна закрывать от дронов значительный по площади участок»:

Это может быть как крупная военная база, так и город средних размеров.

Такие инструменты французы собираются использовать для защиты своих военных объектов на Ближнем Востоке от ракет Ирана.

ВВС Франции давно ищут относительно недорогие варианты по перехвату дронов. Это крайне актуально в современных конфликтах высокой интенсивности. Ракеты класса «воздух-воздух» (MICA и т.п.) стоят около 1–1,5 млн евро за штуку, что, безусловно, экономически невыгодно против дрона ценой в 20 долларов.

А вот лазерно-наводимые 68-мм ракеты ACULEUS-LG уже в разы дешевле - десятки тысяч евро за единицу. Они уже используются на вертолётах Tiger, а теперь тестируются и на истребителях. Аналогично американцы успешно применяют 70-мм APKWS 70 мм против дронов с бортов истребителей F-15 и F-16. Правда, с переменным успехом.

Пресса Франции:

Охота на «Шахеды» открыта.