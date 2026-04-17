США окончательно свернули своё военное присутствие в Сирии

США завершили вывод своих войск с территории Сирии, последний американский конвой с техникой покинул военную базу «Касрак» в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии. Об этом сообщают ближневосточные медиа.

Американцы ушли из Сирии после того, как там не с кем стало бороться. Как говорилось в заявлении Пентагона, международная коалиция во главе с США достигла изначальных целей по борьбе с террористами ИГ* («Исламское государство»* — запрещённая в России террористическая организация).

Минобороны Сирии подтверждает вывод американских войск базы «Касрак», считавшейся крупнейшим военным объектом США на территории САР. После ухода американцев на территорию базы зашли силы сирийской армии и заняли то, что от нее осталось. Как утверждается, американцы подорвали большую часть строений на базе. По крайней мере очевидцы сообщают о столбах черного дыма, поднимающихся над бывшей базой.

Предварительно, американцы выводят войска в Иорданию, а уже оттуда раскидывают по новым базам, отправляя часть военных в США.

На сегодняшний день войск коалиции в Сирии не осталось, «Касрак» был последней базой под контролем американцев, вывод войск с нее начался еще в феврале этого года. До этого американцы покинули авиабазу «Харраб-эль-Джир», тренировочный лагерь в Эш-Шаддади и базу в Эт-Танфе. Часть военных баз перешла под контроль курдов.