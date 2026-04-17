Войти
Lenta.ru

В США признали лидерство России в одной сфере

382
1
+1
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com
19FortyFive: Россия — лидер в сфере экспорта подводных лодок

Подводные лодки российского производства, которые отличаются простотой и эффективностью, остаются одними из самых распространенных в мире. Лидерство России в сфере экспорта субмарин признали в публикации американского издания 19FortyFive.

Автор подчеркнул, что подводные силы Военно-морского флота (ВМФ) России остаются одними из самых передовых в мире. Он напомнил, что даже в период экономического спада 1990-х годов Москва предпринимала все возможное для сохранения и расширения подводного флота.

«Лидер в сфере экспорта подлодок, Россия славится своими субмаринами, которые доступны по цене, просты в использовании, обслуживании и смертоносны. Даже субмарины, спроектированные несколько десятилетий назад, до сих пор используются многими военно-морскими силами мира», — говорится в публикации.

В частности, дизель-электрические подводные лодки проекта 636 находятся в арсенале Китая, Алжира и Вьетнама.

В марте главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал флота Александр Моисеев заявил, что дизель-электрические подлодки проекта 677 «Лада» нивелируют надводные корабли российских противников.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Вьетнам
Китай
Россия
США
Проекты
636.3
677 Лада
877 Палтус
1 комментарий
№1
17.04.2026 09:46
Цитата, q
дизель-электрические подлодки проекта 677 «Лада» нивелируют надводные корабли российских противников.

Хотелось бы понять как 6 ДПЛ Варшавянка на ТОФ "нивелируют" 40 японских эсминцев......
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
