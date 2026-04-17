Создан тренажер для подготовки оперативного персонала атомных ледоколов типа "Лидер"

Специалисты Опытного конструкторского бюро машиностроения имени И.И. Африкантова ("ОКБМ Африкантов", входит в машиностроительный дивизион "Росатома") завершили работу над бортовым тренажером для оперативного персонала головного атомного ледокола "Россия" проекта 10510 (шифр "Лидер").

Как рассказали изданию Sudostroenie.info в Медиацентре атомной промышленности, разработанный программно-аппаратный комплекс предназначен для отработки навыков управления ядерными энергетическими установками "РИТМ-400" ещё до ввода судна в эксплуатацию и поможет поддерживать квалификацию оперативного персонала для надежной работы атомохода и обеспечения безопасной навигации на маршрутах Северного морского пути (СМП).

Макет атомного ледокола типа "Лидер" Википедия

В основе бортового тренажера лежит математическая модель, которая в режиме реального времени отражает физику процессов, протекающих в реакторной установке. Это позволяет полностью воссоздать различные сценарии эксплуатации ключевого энергетического оборудования ледокола – от нормального режима до вариантов с выходом из строя основного или вспомогательного оборудования.

"Главный актив "Росатома" в Арктике – это не столько ледоколы, сколько люди, которые ими управляют. Бортовой тренажер – инструмент подготовки, который воспроизводит весь объем информации, связанной с работой органов и приборов центрального пульта управления и имитирует работу всех систем в составе ядерной энергетической установки, – рассказал заместитель начальника отдела создания математических моделей и тренажеров ядерных энергетических установок "ОКБМ Африкантов" Игорь Зотов. – Именно такой подход, основанный на глубокой интеграции атомных и цифровых компетенций, формирует основу для безопасного и устойчивого развития судоходства в высоких широтах".

При создании программно-аппаратного комплекса использован опыт в области супервычислений и математического моделирования, который применялся в "ОКБМ Африкантов" при создании цифровых двойников ядерных энергетических установок.

В настоящее время бортовой тренажер смонтирован на площадке "ОКБМ Африкантов" и прошел испытания. Ожидается, что на нем пройдут обучение не менее 200 человек.

Реакторная установка "РИТМ-400" разработана для применения в качестве основного источника энергии для атомных ледоколов проекта 10510. Её главным конструктором и комплектным поставщиком является "ОКБМ Африкантов".

Производство головного атомного ледокола проекта 10510 ведётся на Судостроительном комплексе "Звезда" по проекту ЦКБ "Айсберг" (обе организации входят в судостроительный кластер нефтяной компании "Роснефть"). Заказчиком выступает ФГУП "Атомфлот". Резка металла для "России" началась в июле 2020 года.

Водоизмещение ледокола проекта 10510 составит около 69 700 тонн, длина корпуса – 209 метров, ширина – 47,7 метра, максимальная ледопроходимость – 4 метра. Мощность – 120 МВт (на валах), скорость хода – 22 узла (на чистой воде).