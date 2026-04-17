В Генштабе сообщили о планах провести шесть учений ОДКБ в 2026 году

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Владислав Ногай

Герасимов: в 2026 году запланированы шесть учений ОДКБ, три из них — в России

В 2026 году запланировано шесть совместных учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), три из них пройдут на территории России. Об этом 16 апреля сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов на заседании Военного комитета организации.

«В текущем году запланировано шесть совместных учений, три из них пройдут на территории Российской Федерации, два учения — на территории Белоруссии и одно — Республики Казахстан», — сказал он, комментарий опубликован в канале Минобороны в мессенджере MAX.

Герасимов во время заседания указал на сложную военно-политическую обстановку в мире. Участники обсудили ситуацию в регионах юрисдикции ОДКБ и наметили действия по увеличению военного потенциала организации.

Основными темами разговора стали противовоздушная оборона (ПВО), коллективные авиационные силы и подготовка военных кадров. Кроме того, представители ОДКБ согласовали подходы к совершенствованию системы управления компонентами войск коллективных сил организации.

Генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков 6 апреля в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил о необходимости консолидации усилий стран организации в условиях текущей нестабильной международной обстановки. Он добавил, что белорусский лидер рассмотрел широкий круг вопросов, включая международную повестку, вопросы оборонного взаимодействия в рамках ОДКБ и дальнейшие направления развития сотрудничества.

Замглавы МИД РФ Александр Панкин в феврале сообщил, что Россия в рамках председательства в ОДКБ обратит внимание на наращивание боевого потенциала сил организации и оснащение современным оружием с учетом опыта вооруженных конфликтов. Он также отметил, что страна всегда оказывала организации безвозмездную помощь в обеспечении санитарно-эпидемиологических норм и выступает за дальнейшее сотрудничество в этом вопросе.

