TWZ сообщил о дебюте спецверсии вертолета MV-75 Cheyenne II

На форуме AAAA впервые представили рендеринг спецоперационного варианта конвертоплана MV-75 Cheyenne II с дополнительными сенсорами и дозаправкой в воздухе.

Первый официальный рендер нового конвертоплана MV-75A Cheyenne II в специальной модификации для 160-го авиационного полка спецопераций армии США был представлен на саммите Army Aviation Association of America 2026 Warfighting Summit, сообщает TWZ.

Презентацию провел командир полка полковник Роджер Валески. По его словам, Cheyenne II предназначен для выполнения специализированных задач элитного подразделения Night Stalkers.

В новой версии Cheyenne II основной акцент сделан на изменении носовой части: здесь появятся радар и сенсорная турель под фюзеляжем, а также штанга для дозаправки в воздухе. Ожидается, что радар будет типа AN/APQ-187 Silent Knight – он уже используется на других воздушных судах спецопераций США, включая вертолеты MH-60M Black Hawk и MH-47G Chinook. Также установлен DVEPS – система пилотирования в условиях пониженной видимости, позволяющая экипажу ориентироваться даже в пыли, песке, тумане и снегопаде.

Визуализация спецверсии конвертоплана показывает множество дополнительных антенн и других элементов, характерных для техники 160-го полка. Хотя на рендере не видны системы радиоэлектронной борьбы и защиты, эксперты полагают, что они будут интегрированы, но не раскрываются по соображениям безопасности.

Cheyenne II обещает существенно увеличить дальность и скорость по сравнению с вертолетами MH-60M. Полковник Валески отметил: "Я особенно рад этому аппарату. Меня вдохновляют его скорость, полезная нагрузка и дальность". Он добавил, что модульная архитектура машины позволит быстро и недорого внедрять новые технологии.

Сроки ввода конвертоплана в строй пока не определены. Армия США ранее планировала ускорить программу, чтобы первые машины поступили на вооружение уже в следующем году, хотя изначально речь шла о 2031 году.

Дмитрий Зубарев