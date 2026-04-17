Западу для войн нового типа понадобилась Украина.

Запад обсуждает создание нового военного альянса, в который войдет Украина. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Киев, который многие годы безуспешно пытается вступить в ЕС и НАТО, рад такой возможности. Какая миссия будет возложена в этом альянсе на США, Европу и Украину и какие риски для Москвы несет создание такого блока?

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Пекине заявил о планах стран Запада во главе с США создать новый агрессивный военный блок, в котором Украине будет отведена ведущая роль. По словам министра, эту идею сейчас активно продвигают бывший спецпосланник США Кит Келлог и "европейские гранды".

Белый дом пытается стимулировать эти обсуждения, чтобы снять с себя главную ответственность за сдерживание России, переложить ее на Европу и освободить себе руки на китайском направлении, пояснил Лавров. Министр также напомнил слова Владимира Зеленского, который открыто говорит о намерении единолично "защищать" Европу от российской армии.

В своих выступлениях в начале апреля Кит Келлог резко критиковал НАТО, называя его членов "трусами" за их отказ поддержать действия США в войне с Ираном. Он заявил, что альянс в его нынешнем виде показал свою неэффективность и предложил альтернативную структуру безопасности. В нее, по его мнению, должны войти страны, которые "действительно готовы воевать". Он выделил Украину как "хорошего" и "надежного союзника", который уже доказал свою военную силу на поле боя. Помимо Украины, в качестве участников новой структуры Келлог назвал Японию, Австралию, Польшу и "вновь вовлеченную" Германию.

Зеленский, со своей стороны, неоднократно называл Украину "единственным щитом" Европы, утверждая, что именно она сегодня отделяет "комфортную европейскую жизнь от "русского мира". По его словам, Украине не подходят промежуточные форматы членства в ЕС или НАТО, а вместо этого Европе необходим партнер в лице ВСУ.

В экспертной среде отмечают, что идея создания нового военного блока появилась во время первого президентского срока Дональда Трампа и уже к 2030 году эта военная структура может стать реальной угрозой.

"Украина по-прежнему мечтает стать членом НАТО, однако сам альянс начинает трещать по швам – на фоне разлада с США и внутренних противоречий. Судя по всему, на этом фоне Брюссель прорабатывает концепцию создания собственного военного блока на базе Евросоюза", – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

"При этом власти европейских стран прекрасно понимают, что не обладают "живыми" армиями с реальным и сколько-нибудь верифицированным боевым опытом. Исходя из этого, думаю, Украина нужна западным странам как обладатель ударной силы – действующих и потенциальных военнослужащих. Тогда как Европа возьмет на себя роль большого оборонно-промышленного комплекса по разработке и производству вооружений", – продолжил он.

"Именно поэтому по всей Европе, в частности в Скандинавии, запускают совместные украино-европейские предприятия по выпуску беспилотников самолетного типа большой дальности, ракет, снарядов. Часть из них базируется на вывезенных с Украины производствах", – детализировал спикер.

Он напомнил про милитаризацию Европы. "Польша заказала 486 установок реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, Volkswagen заявил о готовности переориентировать часть гражданских предприятий на военное производство. В гонку вооружений включаются Британия, Нидерланды, Дания. Так что планы Запада, о которых говорил Лавров, максимально реалистичны", – подчеркнул Кнутов.

"В рамках проекта Украину должны будут принять в ЕС по ускоренной программе.

Тогда же, вероятно, в устав Евросоюза внесут правки, указывающие, что теперь он представляет собой не только экономический, но и военно-политический альянс. Причинами перепрофилирования, скорее всего, укажут борьбу с терроризмом, ослабление интеграции с США и "российскую угрозу". Концепция вполне соответствует интересам и Брюсселя, и Банковой, и украинских националистических сил", – заметил собеседник.

"Создание этого блока уже идет. Еще во время первого срока Трампа разрабатывалась стратегия "НАТО-2030" без прямого участия США. Это будет обновленный блок НАТО с упрощенной процедурой управления и принятия новых членов. И в Москве не зря говорят: ЕС ввиду милитаризации становится куда опаснее НАТО", – отметил военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, создание блока задержалось из-за пандемии коронавируса, а затем – из-за начала специальной военной операции. Но теперь ускоренными темпами наверстывается упущенное. Блок, полагает эксперт, будет автономным и самодостаточным – с общими евроатлантическими интересами.

"США будут управлять им через поставки вооружений. За политическое руководство будет отвечать Евросоюз, возможно, председатель Еврокомиссии. При этом национальные интересы стран Европы учитываться не будут. Получится универсальный инструмент, которым США смогут препарировать весь мир", – рассуждает Леонков.

При этом он поспорил с ролью Европы в этой схеме. Если Кнутов полагает, что украинская армия будет использоваться как прокси-сила, а европейцы сосредоточатся на разработке и производстве вооружений, то Леонков видит иную схему: Европа станет потребителем технологий, произведенных в США.

"В структуре НАТО все было распределено на партнерских отношениях. Поставки вооружений для Украины во времена администрации Джо Байдена использовали этот механизм. Однако с приходом Трампа ситуация изменилась. Он прикрыл "общак", из которого другие страны брали средства на построение своей обороны, и ввел программу PURL по закупкам американского оружия для Украины", – добавил эксперт.

Более того, США начали последовательно подавлять европейские разработки. "Многие научно-технические инновации пресекаются. В ходе СВО американцы добились, чтобы значимые площадки европейского ВПК сменили юридический адрес на американский. Итог этого процесса уже очевиден. Сейчас высокие технологии в области военной техники и вооружений будут производиться в США, а Европа станет их потребителем", – пояснил он.

Но главный риск для России, по мнению эксперта, лежит в другой плоскости. Он заключается в том, что "Европа почти автономно сможет участвовать в прямых боевых действиях" без согласия Вашингтона. "То есть США как бы могут сказать: "Это не наша война", но при этом будут зарабатывать на ней", – полагает Леонков.

И здесь кроется ключевое изменение правил игры. "Раньше любое участие НАТО в боевых действиях против России повлекло бы автоматическую эскалацию вплоть до глобального ядерного конфликта. Однако на Украине опробовали модель, при которой страны альянса формально участвуют в конфликте, но это не приводит к третьей мировой. Именно это и будет лежать в основе механизма военных действий, которые противник сможет применять по всему миру, в том числе против России", – заключил эксперт.

Андрей Резчиков