Общая наработка двигателей ПД-8 превысила 6100 часов

В текущем году силовые установки обеспечили длительные перелеты самолета «Суперджет» в Архангельск, Индию и обратно

Новейший авиационный двигатель ПД-8 разработки и производства Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех) в ходе летных и стендовых испытаний наработал более 6100 часов. В 2026 году силовые установки обеспечили длительные перелеты самолета «Суперджет» в Архангельск, Индию и обратно.

Общая наработка — ключевой показатель на этапе доводки и подготовки двигателя к сертификации. Она включает апробацию в полете в составе опытных воздушных судов на различных режимах, заводские летные испытания, а также тестирование на летающей лаборатории. Показатель наработки напрямую связан с оценкой работоспособности и надежности силовой установки, подтверждением его соответствия техническим требованиям.

Приближаясь к сертификации, суммарно опытные образцы ПД-8 наработали более 6100 часов, что превышает показатели сопоставимых авиационных двигателей на данном этапе.

«Темп проведения стендовых и летных испытаний маршевой силовой установки с двигателем ПД-8 значительно опережает аналогичный показатель ранее сертифицированных двигателей. Благодаря значительной наработке опытных образцов удалось своевременно внедрить конструктивные и технологические решения, обеспечивающие высокие показатели надежности и безотказности, что подтверждается летной эксплуатацией трех самолетов „Суперджет“ с двигателями ПД-8, совершивших на сегодня более 140 полетов в рамках доводочных и сертификационных испытаний», — отметили в ОДК.

За последние месяцы самолеты, оснащенные двигателями ПД-8, успешно прошли оценку газодинамической устойчивости и скороподъемности, проверку в условиях естественного обледенения в Архангельской области, выход на большой угол атаки, контроль уровня шума в салоне в ходе полета. В 2026 году «Суперджет» с заводским номером 97004 совершил перелет в Индию, где состоялась демонстрация самолета с новыми двигателями на выставочном стенде в рамках крупнейшего авиационного салона Wings India.

Российский двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 создан на рыбинском предприятии «ОДК-Сатурн» для ближнемагистрального пассажирского самолета «Суперджет» и самолета-амфибии Бе-200 производства Объединенной авиастроительной корпорации Госкорпорации Ростех. Двигатель разработан в широкой кооперации предприятий ОДК с применением новых российских материалов и комплектующих.