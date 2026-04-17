Войти
Lenta.ru

В России назвали самый эффективный барражирующий боеприпас

356
0
+1
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости.

«Калашников» назвал «КУБ-2Э» самым эффективным барражирующим боеприпасом

Аппарат «КУБ-2Э» остается самым эффективным управляемым барражирующим боеприпасом. Преимущества дрона назвал концерн «Калашников».

Производитель представит «КУБ-2Э» потенциальным заказчикам из Юго-Восточной Азии в ходе международной выставки и конференции Defense Services Asia (DSA), которая пройдет 20-23 апреля в Куала-Лумпуре (Малайзия).

Отмечается, что «КУБ-2Э» стал универсальным средством поражения различных целей. «Его термобарическая боевая часть показала себя надежным оружием уничтожения живой силы и поражения бронетехники», — говорится в сообщении.

В состав расчета комплекса входит три человека. Снаряженный аппарат «КУБ-2Э» весит 14,5 килограмма, а дальность действия составляет не менее 40 километров. Дрон-камикадзе может идти к цели по заданным координатам или при помощи оптико-электронной станции. «КУБ-2Э» несет боевую часть весом 4,6 килограмма.

В феврале стало известно, что «Калашников» разработал «КУБ-10МЭ», который стал первым в России тактическим управляемым боеприпасом с дальностью полета более 100 километров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Малайзия
Россия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
