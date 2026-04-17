Военное обозрение

Показаны пусковые установки перехватчиков БПЛА Coyote C-UAS на кораблях ВМС США

Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликовано фото новой пусковой установки Coyote C-UAS, установленной на борту кораблей ВМС США USS Carl M. Levin (DDG 120) и USS Paul Hamilton (DDG-60), базирующихся на военно-морской базе в Перл-Харборе.

Как известно, разработанная компанией Raytheon установка Coyote Counter-UAS (C-UAS) стала первым известным специализированным корабельным пусковым устройством для перехватчиков БПЛА, устанавливаемой на кораблях американских ВМС. Перехватчики Coyote Block 3 способны одновременно поражать несколько типов дронов. При этом утверждается, что перехватчики Block 3 могут после восстановления и ремонта использоваться повторно, в то время как Block 2 предназначены для одноразовых миссий.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Армия США располагает системами борьбы с беспилотниками Coyote, известными как Mobile Low Slow Unmanned Aircraft Integrated Defeat System (M-LIDS) и Fixed Site LIDS (FS-LIDS). Система M-LIDS включает противоминную машину M-ATV с пусковой установкой Coyote и радаром Ku-диапазона. FS-LIDS представляет собой двухкомпонентную систему на поддонах с пусковой установкой Coyote и радаром Ku-диапазона. При этом несколько стационарных пусковых установок могут быть привязаны к одному радару.

Как говорится на сайте Raytheon Technologies, беспилотная авиационная система Coyote является самой мощной в своем классе. Она может быть развернута с земли, воздуха или корабля. Coyote UAS может летать по отдельности или объединяться в рой, а также адаптироваться для выполнения различных задач, включая наблюдение, радиоэлектронную борьбу и нанесение ударов.

