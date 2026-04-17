Карни и Стубб: два отца-центриста, которые пытаются спасти мир (Politico, США)

Politico: Канада и Финляндия нашли, что ответить Трампу

Президента Финляндии и премьера Канады объединяет сходное отношение к непростым процессам на мировой арене, пишет Politico. В том числе — к бурной активности Трампа, который не устает разрушать все международные правила. И, кажется, Стубб и Карни нашли правильный ответ.

Тим Росс (Tim Ross), Мики Джурич (Mickey Djuric)

Лидеры Канады и Финляндии — партнеры и друзья, регулярно переписывающиеся в мессенджерах. Смогут ли они в эпоху Трампа выстроить новый трансатлантический союз?

Премьер Канады Марк Карни и президент Финляндии Александр Стубб появились на свет с разницей в 3 года и 6500 км. Но их крепко связало желание Дональда Трампа подорвать правила мирового порядка, которое продвигает президент США с 2026 года. Теперь они — интеллектуальные лидеры нового контрдвижения, которое указывает центристским либералам путь к спасению при непогоде.

На мировой арене они все активнее действуют заодно: цитируют друг друга в выступлениях и делятся взглядами на рушащийся глобальный порядок, а также на то, как малым странам лучше кооперироваться в обороне и рыночной силе. Также они регулярно перезваниваются и переписываются.

В прошлом месяце Карни и Стубб одновременно оказались в Лондоне. Они списались и договорились о совместной пробежке в Гайд-парке — к легкому изумлению сопровождающих. "Мы довольно часто звоним друг другу и обмениваемся сообщениями, — рассказал троеборец Стубб в интервью POLITICO несколько дней спустя в Хельсинки. — Пишем друг другу, пытаемся осмыслить происходящее в мире. Вот такая у нас дружба. А еще можем иногда выбежать на пробежку, что приятно".

"Участвовать в триатлоне с президентом Стуббом я не собираюсь, было бы довольно неловко", — заявил Карни во вторник, отвечая на вопрос POLITICO о дружбе в момент прибытия Стубба в Оттаву на переговоры. — Он необыкновенный человек со множеством талантов". Карни также отметил, что ценит "глубокие отношения" и "единство позиций" между ними по "огромному спектру вопросов". Вместе, добавил он, две страны противостоят "беспорядку в международном устройстве, чтобы отстроить лучшую систему для людей в Канаде, Финляндии и во всем мире".

Сегодня у канадцев и финнов — враждебные и непредсказуемые соседи. Это поднимает дипломатические ставки до уровня выживания. Южный сосед Канады отпускает зловещие шутки про 51-й штат и ввязался в экономически разрушительную войну на Ближнем Востоке без видимого конца. Восточный сосед Финляндии уже четвертый год ведет боевые действия против Украины, нависает над водами Балтики и наносит гибридные удары по европейским странам.

Стубб, 58-летний либеральный консерватор и дважды отец, и Карни, 61-летний глава Либеральной партии Канады и отец четырех дочерей, стоят у руля в чрезвычайно опасный для мира момент. Человек, видевший их вместе, отметил между ними "явную химию". "Они разделяют образ мыслей и, конечно, ценности, но оба также обладают практическим складом ума, нацеленным на поиск решений", — сказал источник на условиях анонимности.

На этой неделе Стубб приезжает в Оттаву, где они продолжат разговоры лицом к лицу. На встречах и частном рабочем ужине они обсудят положение в мире, в том числе способы остановить конфликты на Украине и Ближнем Востоке, а также последствия неспокойного второго срока Трампа. По мере углубления трансатлантического кризиса будущее так называемого либерального мирового порядка может оказаться в руках идей, которые эти два отца-центриста обсуждают друг с другом.

Как иметь дело с Трампом

Стубб и Карни оба обожают хоккей. Стубб даже смотрел по телевизору футбол с еще одним отцом-центристом у власти — британским премьером Киром Стармером — во время той же лондонской поездки. Как и Стармер, Карни и Стубб — люди начитанные и вдумчивые, добившиеся серьезного успеха вне политики: Карни — как глава центробанка, Стубб — в дипломатии, науке и большом любительском спорте.

"Я очень уважаю Марка, — заявил Стабб POLITICO. — Думаю, сейчас он один из самых интеллектуально проницательных мировых лидеров. У нас довольно похожий бэкграунд, разница лишь в том, что он экономист, а я занимался международными отношениями. У обоих есть докторские степени, обоих объединяет любовь к хоккею с шайбой. Канада и Финляндия всегда были близки по духу, так что мне повезло выстроить хорошие отношения с Марком".

Но когда речь заходит о Трампе, их опыт не совпадает.

Карни пришел к власти в 2025 году с обещанием дать отпор Трампу и защищать суверенитет Канады перед лицом территориальных и экономических угроз. Стубб, напротив, получил в Европе прозвище "укротитель Трампа" — после знакомства с американским президентом на гольф-поле во Флориде и укрепления этих отношений звонками, сообщениями и встречами. Несмотря на скромное население Финляндии — 5,6 млн человек, — Стубб пользовался в Вашингтоне огромным влиянием, хотя сам говорит, что с начала войны на Ближнем Востоке общается с Трампом чуть реже.

2026-й пока что выдался годом трамповского геополитического землетрясения — от Венесуэлы до Гренландии, от европейских отношений до войны в Иране. Также он стал годом, когда Карни и Стубб вышли на передовую как интеллектуальные лидеры, указывающие союзникам возможный путь к выживанию в опасную новую эру большой политики.

В январе на давосском Всемирном экономическом форуме Карни обрушил речь, которая выбила премьеров и гендиректоров из зоны комфорта и принудила взглянуть в лицо серьезному разрыву миропорядка, устроенному Трампом. "Хватит говорить о международном порядке, основанном на правилах, будто он все еще работает как по нотам, — заявил Карни. — Назовите его реальным именем: это система усиливающегося соперничества великих держав, где сильнейшие преследуют собственные интересы, используя экономическую интеграцию как инструмент принуждения".

Именно у Стубба Карни позаимствовал решение: "Наш новый подход опирается на то, что Александр Стубб, президент Финляндии, назвал "ценностным реализмом"". За неделю до этого Стубб выпустил новую книгу о международных делах — "Треугольник силы: восстановление равновесия в новом мировом порядке".

Там он и изложил идею "ценностного реализма" как инструмента для лавирования в нынешней встряске. "Наш путь к более устойчивому будущему начинается с честного взгляда на мир, — написал Стубб. — И с поиска способа отстаивать либеральные ценности, работая спокойно и с уважением к тем, кто их не разделяет".

В Давосе Карни не стал ходить вокруг да около. "Мы знаем: старый порядок не вернется. Не надо его оплакивать. Ностальгия — не стратегия". Как и Стубб, Карни предложил более обнадеживающий маршрут — построить нечто "более справедливое" на месте старой иллюзии порядка, основанного на правилах. "Это задача средних держав, — заявил он. — Стран, которые больше всех теряют от мира глухих стен и больше всех выигрывают от подлинного сотрудничества. У сильных есть могущество. Но и у нас кое-что есть — способность перестать притворяться, называть вещи своими именами, крепнуть внутри и действовать сообща".

В анализах они едины, в стилях — расходятся. Карни берет страстью, Стубб являет собой образец спокойного, хладнокровного и собранного финна. Но оба убеждены: путь их стран лежит через сотрудничество. Как же выглядит сотрудничество средних держав? И способно ли оно заменить американское лидерство в НАТО и других ключевых союзах? Если коротко — сплошные браки по расчету.

Клуб отцов-центристов

Когда речь заходит о НАТО — а в альянс входят и Финляндия, и Канада, — Стубб говорит прямо: европейские страны должны и будут объединяться, чтобы обеспечить безопасность Европы. Сделают они это независимо от того, уйдет Америка или нет. Финские лидеры не хотят подрывать доверие к НАТО, куда они вступили лишь недавно — в том числе потому, что Финляндия находится на передовой. Страна противостоит тлеющей враждебности Москвы и граничит с Россией на протяжении 1300 км.

В прошлом месяце в Хельсинки Стубб принимал Стармера и группу других лидеров северных стран для дискуссий по обороне. Среди гостей был Роб Йеттен (Rob Jetten), новый либеральный премьер Нидерландов, которому Стубб вручил праздничный торт. И, разумеется, на связи из-за океана был Карни. Причем в качестве "полноправного участника беседы", как отметил участвовавший в переговорах чиновник.

Эта группа под названием Объединенные экспедиционные силы (JEF) задумана как европейский вариант быстрого военного реагирования в поддержку НАТО, хотя поговаривают, что ее роль может расшириться. Канада вряд ли станет полноправным членом JEF, но может официально закрепить ассоциацию с ней.

А еще есть Евросоюз. Во время пробежки в Лондоне Стубб предложил Карни задуматься о вступлении Канады в ЕС — идея, которая всплывает регулярно и, судя по всему, нравится чуть ли не половине канадцев. Карни заявил, что полное членство в ЕС маловероятно, но он хочет углубить с блоком торговые и оборонные связи. И Стубб будет обеими руками за — равно как и за отмену Британией Брексита с возвратом на законное, по его мнению, место в ЕС.

На фоне тарифной войны с США Канада на деле демонстрирует, что значит диверсификация союзов. Торговое соглашение с ЕС у страны уже есть — правда, ратифицировали его не все 27 правительств. Но только за этот год Карни заключил крупную сделку с Китаем и целый пакет новых рамочных соглашений с Индией — включая 10-летний договор по ядерной энергии. Финский президент везет на этой неделе в Канаду делегацию из более чем 30 компаний: представители оборонной, морской и горнодобывающей отраслей наладят связи в Оттаве, пока два лидера возобновляют переговоры.

Проверка на прочность

Разумеется, есть и пределы. Канада и Финляндия относятся к категории средних и малых стран, это не сверхдержавы, ни в экономике, ни в военной сфере. Их общие ценности очевидны, но и "реализм" размеров — тоже.

Тем, кто не видит просвета среди глобальных бурь, Стубб советует сохранять спокойствие и вести себя по-фински: "Примите холодную ванну, сходите в сауну и поразмышляйте", — написал он в предисловии к последней книге. Стубб — спортсмен-стайер и часто пропагандирует финское понятие упорства и силы воли, используя слово, у которого нет прямого перевода: "Sisu".

Перед лицом угроз Трампа Карни в этом месяце рассказал, как миллионы крошечных личных жестов солидарности — покупка канадского вина вместо калифорнийского или отпуск в Канаде, а не во Флориде — возвращают стране силу. "Вместе они посылают сигнал, — заявил Карни. — Мы сами вершители своей судьбы".

Если судьба — это еще и география, то крепнущая дружба Карни и Стубба обязана чувству места. Города их рождения, Форт-Смит и Хельсинки, лежат ровно на одной широте: 60 градусов северной широты. Жителям обоих приходится терпеть месяцы лютого холода, когда зимой температура падает ниже минус 20. И, пожалуй, нигде в Северной Америке не найти более финского настроения, чем девиз родного города Карни из одного слова: "Perseverence" ("Стойкость").