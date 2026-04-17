Россия подтверждает, что истребители Су-57 заказали несколько стран. Вероятные покупатели: КНДР, Индия и Иран (Military Watch Magazine, США)

MWM: Су-57 благодаря ряду его преимуществ заказали уже несколько стран

Уже несколько стран разместили в России заказы на истребители Су-57, пишет Military Watch Magazine со ссылкой на заявление “Рособоронэкспорта”. Потенциальных покупателей привлекают уникальные возможности этого самолета пятого поколения.

Несколько стран разместили заказы на истребители пятого поколения Су-57, подтвердил “Рособоронэкспорт”, не уточнив, однако, конкретных заказчиков. “Су-57Э вызывает большой интерес у партнеров “Рособоронэкспорта”, ряд из которых уже законтрактовали российский истребитель. Список заказчиков этого самолета уверенно расширяется”, — заявили в пресс-службе компании. Сообщается, что самолет будет представлен на международной азиатской выставке вооружений и военной техники Defense Services Asia в малайзийском Куала-Лумпуре с 20 по 23 апреля.

На сегодняшний день Су-57 — один из всего пяти типов истребителей пятого поколения на вооружении во всем мире, наряду с китайскими J-20 и J-35 и американскими F-22 и F-35. Бортовое оборудование Су-57 считается значительно более совершенным, чем у устаревающих F-22, хотя и уступает F-35 и современным китайским истребителям.

Среди очевидных преимуществ следует упомянуть разнообразие типов ракет большой дальности, которые он может перевозить в оружейных отсеках, высокую грузоподъемность, значительно превосходящую возможности других истребителей-невидимок, дальность полета, минимум вдвое большую, чем у F-22, а также масштабные боевые испытания высокой интенсивности за минувшие годы на украинском театре боевых действий. В августе 2025 года заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Александр Максимцев подтвердил, что после открытия в августе новых мощностей подготовка к поставкам истребителей пятого поколения Су-57 ведется ускоренными темпами.

В феврале 2025 года глава “Рособоронэкспорта” Александр Михеев подтвердил, что первый иностранный заказчик Су-57 получит и начнет эксплуатировать свой первый самолет в 2025 году, после чего поползли слухи о том, что им может стать Алжир или КНДР. Впоследствии, в ноябре, было объявлено, что истребители поступили на вооружение ВВС Алжира.

Северокорейские чиновники уже несколько лет проявляют интерес к закупкам российских истребителей, а в сентябре 2023 года проинспектировали производственные мощности и кабину пилота Су-57 на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре. Поскольку Россия все сильнее опирается на поддержку КНДР в ходе продолжающейся кампании на Украине и противостоянии с НАТО, Пхеньян может воспользоваться сложившимся отношениями и убедить Москву найти лазейку в действующем оружейном эмбарго ООН, чтобы поставить ему истребители Су-57.

Министерство обороны Индии в январе 2026 года подтвердило, что переговоры о лицензионном производстве Су-57 достигли продвинутой технической стадии. Ранее, в июне 2025 года, стало известно, что Министерство обороны России сделало Дели беспрецедентное предложение: предоставить полный доступ ко всем технологиям истребителя.

В декабре 2025 года директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев намекнул на возможность реализации совместной программы по разработке нового варианта Су-57, которая предоставит Индии право собственности на ключевые технологии. Сообщалось, что Министерство обороны Индии обдумывает закупку в ближайшем будущем до 40 истребителей Су-57, чтобы поскорее укрепить боевые возможности самых боеспособных фронтовых подразделений ВВС до начала лицензионного производства, и пресс-служба “Рособоронэкспорта” намекала на возможный прорыв по этому соглашению.

В начале февраля министр промышленности и торговли России Антон Алиханов объявил, что контракты на экспорт истребителей Су-57 были подписаны на Ближнем Востоке, отказавшись раскрывать подробности. Поскольку Сирия и Ирак, главные заказчики российских вооружений в регионе во времена холодной войны, пережили государственные перевороты после военных вмешательств Запада, а Йемен, менее значимый заказчик, с 2011 года оказался серьезно подорван, единственным не связанным с Западом государством и наиболее вероятным клиентом остается Иран.

Ранее поступило подтверждение, что Министерство обороны Ирана заказало 48 истребителей Су-35, а в январе начало получать ударные вертолеты Ми-28. Не исключено, что примеру Алжира последовала не одна, а сразу несколько из вышеупомянутых стран — КНДР, Индия или Иран. Наконец, еще одним потенциальным заказчиком Су-57 считается Вьетнам.