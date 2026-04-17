Маск и Киев реализовали «белые списки» для Starlink: как сказалось на фронте

По состоянию на апрель 2026 года спутниковая связь Starlink продолжает активно использоваться украинскими военными на всех участках фронта — от Харьковщины и Донбасса до Запорожья и Херсонщины.

В распоряжении противника более 50 тысяч терминалов компании Илона Маска, большинство из которых официально зарегистрированы через Минобороны.

Напомним, что в феврале 2026 года SpaceX совместно с украинским правительством начала вводить систему «белого списка». Только проверенные терминалы ВСУ получили доступ к сети. Сделано это было с той целью, чтобы блокировать российским возможность военным использовать спутниковые терминаы «Старлинк» в ходе СВО. В итоге незарегистрированные в «белом» («жовто-блакитном») списке спутниковые терминалы работать перестали.

Это решение остаётся в силе и существенно влияет на ситуацию на поле боя.

Starlink стал основой современной войны дронов и децентрализованного командования. Он обеспечивает стабильную связь там, где наземная инфраструктура уничтожена. Командиры в реальном времени координируют подразделения, артиллерию и логистику. Большинство FPV- и разведывательных дронов передают видео и управляются именно через Starlink, что резко сокращает время работы по формуле «обнаружил поразил».

Украинские военные блогеры сегодня пишут о том, что российские войска теперь пытаются глушить терминалы Starlink, стараясь добиться статус-кво на фронте. Однако, как утверждается, компания Маска (напомним, что его в нашей стране отдельно взятые эксперты часто называли чуть ли не большим другом России) выпускает специализированные обновления, которые позволяют поддерживать устойчивую работу сети и в случае РЭБ-воздействия.

Соответственно, принятые противником в феврале меры определённый эффект возымели. Эксперты связывают эти процессы и с тем, что после решений по «Старлинку» в феврале и марте противнику удалось добиться определённых успехов на стыке Днепропетровской и Запорожской областей, а также в районе Купянска.

И всё это лишнее доказательство того факта, насколько для нашей страны значимым является владение собственными, защищёнными и эффективными, средствами и каналами связи, в том числе связи на обширной по своей протяжённости ЛБС. Чтобы как минимум не было зависимости от настроений Маска и от технологических решений всех тех, кто находится по ту сторону линии фронта.