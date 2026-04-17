Lockheed Martin продолжит подготовку экипажей самолетов ВТА C-130J "Геркулес" ВС США

ЦАМТО, 16 апреля. Минобороны США заключило с компанией Lockheed Martin 10-летний рамочный контракт на обеспечение подготовки технического состава и экипажей самолетов ВТА C-130J "Геркулес".

Стоимость соглашения в итоге может составить до 1,9 млрд. долл. Контракт обеспечит Центру управления эксплуатацией ВВС США возможность продолжать оказывать полный спектр услуг по подготовке экипажей и технических специалистов самолетов C-130J в рамках программы MATS (Maintenance and Aircrew Training System), включая программное обеспечение учебного курса, руководство, логистическую поддержку и оказание инженерных услуг.

Как заявил вице-президент подразделения авиационных и коммерческих решений Lockheed Martin Тодд Морар, присуждение контракта позволяет продолжить почти 30-летнюю программу поддержки эксплуатации C-130J и отражает прочные отношения между правительством США, Lockheed Martin и отраслевыми партнерами.

Первый контракт в рамках программы C-130J MATS был заключен в 2000 году. В настоящее время программа реализуется в интересах командования воздушных перевозок ВВС США, Национальной гвардии ВВС, Командования резерва ВВС, Корпуса морской пехоты, Командования специальных операций ВВС и Командования подготовки и обучения ВВС. В рамках нового контракта к ним присоединятся резерв ВМС США и Береговая охрана США.

Самолеты C-130J в настоящее время эксплуатируются в 28 странах мира. На сегодняшний день компания поставила заказчикам более 560 самолетов C-130J, а общий налет "Супер Геркулес" превысил 3 млн. часов.