Войти
Lenta.ru

В России создали линейку «сбросов» для дронов-бомбардировщиков

320
0
+2
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
«Ростех» создал линейку унифицированных боеприпасов для боевых БПЛА

«Ростех» создал семейство боеприпасов для различных боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Изделия уже применяют в боевых действиях на беспилотных бомбардировщиках, FPV-дронах и мультикоптерах, сообщила госкорпорация.

В линейку унифицированных боевых нагрузок входят «сбросы» осколочно-фугасного действия, а также зажигательные боевые части. Изделия позволяют эффективно поражать различные цели, включая укрепления, артиллерию, легкобронированную и небронированную технику.

Также российские специалисты разработали многофакторные боевые нагрузки, которые одновременно воздействуют на цель кумулятивной струей, осколками и огнем. «Одномоментное бронебойное, бризантное, осколочно-фугасное и зажигательное действие позволяет оператору поражать с помощью дронов одного и того же типа почти любую мишень на поле боя. Это сильно расширяет гибкость применения аппаратов», — говорится в сообщении.

Ранее сапер 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка Артем Кирнасов рассказал, что российские дроны «Молния-2» снаряжают кумулятивно-осколочно-термобарическими боевыми частями КОТБЧ. Они могут поражать укрепления, технику и живую силу противника.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
