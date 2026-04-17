Показаны пять боеспособных истребителей F-16A/B Fighting Falcon ВВС Венесуэлы

Источник изображения: topwar.ru

На фоне событий на Ближнем Востоке, где после окончания 22 апреля объявленного Трампом двухнедельного перемирия вновь могут начаться военные действия, как-то на второй план отошли события, происходящие в более близких к США странах. Речь в том числе о Венесуэле, после захвата американским спецназом президента которой республика практически перешла под протекторат Вашингтона.

Оказывается, США озабочены не только добычей и продажей венесуэльской нефти, с чем, откровенно говоря, все обстоит не очень гладко, вопреки бравурным заявлениям Трампа. Похоже, Пентагон усиливает военное сотрудничество с Боливарианской республикой.

В сети опубликовано видео, на котором показаны сразу пять американских многофункциональных истребителей четвертого поколения General Dynamics F-16A/B Fighting Falcon. Съемки сделаны на военной авиабазе ВВС Венесуэлы «Эль-Либертадор» (SVBL), расположенной вблизи с городом Маракай, штат Арагуа. От базы всего 25 километров до побережья Карибского моря.

На видео показан тренировочный полет одного из истребителей. Скорее всего, его выполнил один из недавних курсантов. После приземления молодого на вид летчика вначале поздравляют офицеры, а затем товарищи окунают его в бассейн. Очевидно, такова традиция.

Венесуэла стала первой латиноамериканской страной, получившей разрешение от США на покупку истребителей F-16. Она оставалась единственным эксплуатантом F-16 в Южной Америке до тех пор, пока Чили не получила свои новые F-16 в 2005 году. Из 24 самолетов, купленных Венесуэлой, три потерпели крушение.

В конце октября 1997 года правительство США одобрило продажу Венесуэле двух списанных истребителей F-16, а также пакета модернизации, включающего F-100-PW-220E. Однако закупка самолётов была приостановлена до особого распоряжения. Сотрудничество прекратилось после прихода к власти Мадуро в 2013 году. Не исключено, что показанные довольно старые истребители уже получают техническую поддержку от Пентагона.

Ожидается, что с улучшением отношений между Венесуэлой и США количество истребителей F-16 в парке ВВС республики увеличится, поскольку могут быть заключены контракты на продажу запчастей и техническое обслуживание. Для этого необходимо, чтобы руководство Венесуэлы выполнило требования правительства США в случае отмены эмбарго на поставки оружия администрацией Трампа. С этим точно проблем не будет, исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес абсолютно лояльна Белому дому.

До побережья Кубы, которой Трамп обещает плотно заняться после окончательной победы (или просто выхода из войны) над Ираном, от авиабазы «Эль-Либертадор» далековато — более 1300 км по прямой. Однако Венесуэла вполне подходит для осуществления военного контроля над странами Латинской Америки. С их наркокартелями Трамп пообещал жестко расправиться еще в прошлом году, но ВС США плотно завязли на Ближнем Востоке.