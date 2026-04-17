Войти
ЦАМТО

Кипр ведет переговоры с Францией о закупке около 200 бронемашин

293
0
0
Бронеавтомобиль «Сервал»
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 16 апреля. Минобороны Республики Кипр ведет активные переговоры с французскими оборонными компаниями KNDS France и Arquus о приобретении партии колесных бронемашин для нужд Национальной гвардии.

По данным французского издания La Tribune, предметом переговоров является закупка около 80 ед. VBMR Griffon (6х6) и порядка 100 ед. VBMR-L Serval (4х4) производства KNDS France. Суммарный объем заявки приближается к отметке 200 машин. Ряд машин из планируемой партии может быть оснащен противотанковыми управляемыми ракетами Akeron MP производства MBDA.

Параллельно Минобороны Кипра рассматривает возможность модернизации около 80 бронетранспортеров VAB, поставленных в период 1985-1988 годов, в рамках отдельных переговоров с компанией Arquus. Вместе с тем, KNDS France добивается увеличения объема заказа за счет замены части или всего парка VAB на новые платформы Griffon и/или Serval.

Финансирование сделки предполагается осуществить через европейский механизм SAFE (Security Action for Europe) – инструмент льготного кредитования государств-членов ЕС для закупки ВиВТ. Данный механизм располагает ресурсом в 150 млрд. евро и обеспечивает возможность межгосударственных сделок по военным поставкам.

В аналогичном формате осуществлялась предыдущая сделка Никосии с Парижем по ЗРК "Мистраль-3". Заказ тогда размещала Генеральная дирекция по вооружениям (DGA) Министерства вооруженных сил Франции от имени кипрского заказчика.

Griffon – это многоцелевой бронетранспортер с колесной формулой 6х6, рассчитанный на перевозку 8 десантников (плюс экипаж 2-3 человека). Машина входит в состав оцифрованного тактического комплекса SCORPION и оснащается дистанционно управляемым боевым модулем с 12,7-мм пулеметом или 40-мм гранатометом.

Serval – это легкая разведывательная платформа с колесной формулой 4х4. Экипаж – 2 человека плюс расчет в составе 6 десантников. Платформа также обеспечивает обмен тактическими данными в реальном времени в сети SCORPION.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Кипр
Франция
Продукция
VAB
Мистраль (Mistral)
Компании
Leonardo
MBDA
Проекты
Евросоюз
Разное
Кредитование
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
