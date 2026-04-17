Великобритания намерена поставить ВС Украины до 120 тыс. БЛА

ЦАМТО, 16 апреля. Как уже сообщал ЦАМТО, Минобороны Великобритании 15 апреля объявило о намерении предоставить Украине крупнейший пакет беспилотных летательных аппаратов.

В этом году ВС Украины должны получить 120 тыс. БЛА, что одновременно будет стимулировать создание рабочих мест по всей Великобритании.

О планах поставки БЛА было объявлено во время визита в Берлин министра обороны Великобритании Джона Хили, выступавшего сопредседателем на 34-м заседании Контактной группы по обороне Украины.

Новый пакет, являющийся крупнейшей поставкой военной помощи от Великобритании, будет включать тысячи ударных БЛА дальнего действия, разведывательных БЛА, БЛА снабжения и морские средства поражения. Поставки БЛА уже начались в апреле.

Как заявлено, БЛА необходимы для поддержки контрнаступательных действий ВСУ и защиты от ударов российских средств поражения.

В рамках стимулирования промышленности Великобритании значительная часть БЛА будет произведена британским компаниям, включая Tekever, Windracers и Malloy Aeronautics, что позволит создать новые рабочие места в Великобритании.

Новые масштабные поставки БЛА будут реализованы в рамках более обширного пакета военной помощи со стороны Великобритании, которая в этом году составит 3 млрд. фунтов стерлингов, а также финансирования в рамках инициированной странами-членами "Большой семерки" программы экстренного кредитования ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine), предусматривающей выделение дополнительных кредитов для поддержки бюджета Украины за счет прибылей от замороженных активов Российской Федерации.

Кроме того, министр обороны подтвердил, что в этом году Великобритания поставит Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов и тысячи зенитных управляемых ракет.