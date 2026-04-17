Американский «Черный ястреб» налетал более 15 миллионов часов

TWZ: Общий налет вертолета UH-60 Black Hawk превысил 15 миллионов часов

Общий налет вертолета UH-60 Black Hawk превысил 15 миллионов часов, пишет со ссылкой на данные компании Sikorsky портал TWZ.

«Компания Sikorsky построила более пяти тысяч вертолетов семейства Hawk для 36 стран мира. В общей сложности они налетали более 15 миллионов часов, в том числе пять миллионов в боевых условиях», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что компания Sikorsky проводит модернизацию вертолета, в частности, увеличение массы полезной нагрузки и дальности полета, а также снижение расхода топлива. Вместе с этим, как пишет издание, разрабатывается версия вертолета (U-Hawk) для проведения операций в беспилотном режиме.

Ранее Telegram-канал «Военный осведомитель» опубликовал кадры специальной операции США на территории Ирана, на которых можно заметить самолет C-130 и два вертолета H-60 ​​Black Hawk.

Тогда же Military Watch Magazine заметил, что Вооруженные силы США практически за раз — в ходе операции по спасению двух членов экипажа сбитого в Иране истребителя F-15E Военно-воздушных сил Соединенных Штатов — потеряли 11 самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.