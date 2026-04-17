Страны Балтии поставили Украине десятки тысяч компонентов для БЛА и готовых беспилотников

Операторы БПЛА ВСУ
Источник изображения: Inna Varenytsia / Reuters

ЦАМТО, 16 апреля. Компании из стран Балтии за последние несколько месяцев поставили Украине десятки тысяч компонентов для БЛА и готовых беспилотников.

Ниже представлены данные агентства "РИА Новости", которое проанализировало базы данных с товарными номенклатурами.

В частности, по данным агентства, литовская компания UAB Tomiksas (г.Каунас) поставляет на Украину компоненты, используемые при производстве БЛА. Объем поставок составил 5 тыс. ед. в период с 1 сентября 2025 года по 1 апреля 2026 года.

Другая компания из Каунаса – UAB Lokmita – осуществляет поставки модулей инфракрасных тепловизионных камер, предназначенных для установки на беспилотники. Поставки оцениваются в 1350 ед. в период с 1 января по 1 апреля 2026 года.

Эстонская компания Meridein Grupp OU из Таллина поставляет готовые БЛА. Объем поставок составил 1800 ед. в период с 1 декабря 2025 года по 1 апреля 2026 года.

Литовская Remtika UAB (г.Вильнюс) поставила 1650 готовых БЛА в период с 1 января по 1 апреля 2026 года.

Компания Dialog LT UAB (г.Вильнюс) осуществила поставки 4 тыс. пропеллеров и запасных частей для БЛА за тот же период.

Латвийская ELKO Grupa AS (г.Рига) поставила Украине 2100 готовых БЛА в период с 1 ноября 2025 года по 1 апреля 2026 года.

Кроме того, литовская компания NT Service UAB (г.Каунас) поставляет Украине средства радиоэлектронной борьбы. Объем поставок составил 980 ед. в период с 1 декабря 2025 года по 1 апреля 2026 года, сообщает "РИА Новости".

