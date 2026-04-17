Минобороны России: европейские страны превращаются в стратегический тыл Украины

ЦАМТО, 16 апреля. Минобороны РФ 15 апреля опубликовало заявление в связи с масштабным наращиванием европейскими странами поставок БЛА для ВС Украины.

Как говорится в заявлении, "по имеющейся информации, 26 марта 2026 года руководством ряда европейских стран на фоне роста потерь и усугубляющейся нехватки живой силы у ВСУ было принято решение о наращивании производства и поставок Украине БЛА для ударов по территории России.

Существенное увеличение выпуска БЛА для киевского режима спланировано за счет расширения финансирования расположенных на территории европейских стран "украинских" и "совместных" предприятий по выпуску ударных беспилотников и их компонентов.

Расцениваем данное решение как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте и ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины.

Воплощение заявленных представителями киевского режима сценариев террористических атак против России с применением произведенных Европой якобы "украинских" БЛА ведет к непредсказуемым последствиям.

Вместо укрепления безопасности европейских государств, действия европейских правителей все быстрее втягивают эти страны в войну с Россией.

Европейской общественности следует не только ясно понимать истинные причины угроз их безопасности, но и знать адреса, а также места расположения "украинских" и "совместных" предприятий по выпуску БЛА и компонентов для Украины на территории своих стран".

Минобороны привело в своем перечне адреса 11 филиалов украинских предприятий в Европе по производству БЛА и типы производимых ими БЛА.

В том числе, это по два предприятия в Великобритании (БЛА FP-1, FP-2, "Стикер"), Германии (БЛА "Да Винчи" и "Анубис") и Польше (БЛА Ан-196 "Лютый" и RAM-2X).

По одному предприятию в Дании (БЛА "ХаКи" АК-1000), Латвии (БЛА AQ-400 "Коса"). Литве (БЛА "ХаКи" АК-1000), Нидерландах (БЛА "Рута") и Чехии (БЛА "Булава").

Минобороны опубликовало также адреса 10 зарубежных предприятий, осуществляющих производство комплектующих для БЛА, предназначенных для ВСУ.

В том числе это 4 предприятия в Италии (поршневые двигатели мощностью 60-170 л.с.), 2 предприятия в Турции (приемники космических радионавигационных сигналов и углеродное волокно для планера), по одному предприятию в Германии (поршневые двигатели мощностью 30 л.с.), Испании (приемники космических радионавигационных сигналов, Чехии (малогабаритные турбореактивные двигатели) и Израиле (модули подключения к сетям сотовой связи).