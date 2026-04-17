Войти
ЦАМТО

WSJ: США хотят привлечь автопроизводителей к выпуску вооружений

294
0
0
Oshkosh Defense
Тяжёлые грузовики производства компании Oshkosh Defense.
Источник изображения: oshkoshcorp.com

ЦАМТО, 16 апреля. Администрация президента США Дональда Трампа хочет привлечь автопроизводителей к производству оружия и военной техники, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой свои на источники.

"Администрация президента США Дональда Трампа хочет, чтобы автопроизводители и другие американские промышленные корпорации играли более значимую роль в производстве вооружений, что напоминает практику, применявшуюся во время Второй мировой войны", – цитирует "РИА Новости" сообщение WSJ.

По информации издания, представители Пентагона провели предварительные обсуждения с крупнейшими американскими промышленными корпорациями. Среди них – автопроизводители GM, Ford и Oshkosh.

"Пентагон заинтересован в привлечении этих компаний к использованию их персонала и заводских мощностей для увеличения производства боеприпасов и другого снаряжения, поскольку войны на Украине и Иране истощают запасы", – пишет WSJ.

По словам источников издания, обсуждения начались еще до эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Однако истощение ресурсов США в результате ударов по Ирану – еще одно свидетельство того, что американским военным требуется больше партнеров для быстрого наращивания поставок боеприпасов и тактического вооружения.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа намерена в 2027 ф.г. увеличить военный бюджет страны до рекордных 1,5 трлн. долл., напоминает агентство.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Украина
Компании
GM
Oshkosh
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.04 11:28
  • 3
Путин сможет отправлять военных на защиту соотечественников от ареста за границей (The Times, Великобритания)
  • 17.04 11:23
  • 1
Китайский военный ИИ во время испытаний превзошел реальных командиров
  • 17.04 10:54
  • 15557
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.04 10:00
  • 1
Перехват российских Ту-142 у Аляски дюжиной самолетов объяснили
  • 17.04 09:52
  • 1
Шойгу: Россия имеет право на самооборону в случае атак дронов из Прибалтики
  • 17.04 09:46
  • 1
В США признали лидерство России в одной сфере
  • 17.04 05:20
  • 2
Удар по базе США в Кувейте нанесли не дроны, а два Су-24 с иранскими пилотами
  • 17.04 00:07
  • 2
Новый ЗРК сыграет свою роль в защите российских портов
  • 16.04 23:16
  • 1
«Создают самолёт Судного дня»: зарубежная оценка новой модели Ил-96
  • 16.04 22:47
  • 3
МО РФ: БПЛА для Киева производят в восьми странах Европы
  • 16.04 18:16
  • 5
«Акупунктура» демократии
  • 16.04 10:57
  • 2
Предложение о восстановлении старых самолётов Ан-2
  • 16.04 09:15
  • 1
Российские «Опустошители» пережили бомбардировки Ирана
  • 16.04 09:10
  • 1
Новый российский 4-местный учебный самолет налетал первые 10 часов
  • 16.04 08:45
  • 1
В США сочли Су-57 худшим в мире стелс-истребителем