WSJ: США хотят привлечь автопроизводителей к выпуску вооружений

ЦАМТО, 16 апреля. Администрация президента США Дональда Трампа хочет привлечь автопроизводителей к производству оружия и военной техники, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой свои на источники.

"Администрация президента США Дональда Трампа хочет, чтобы автопроизводители и другие американские промышленные корпорации играли более значимую роль в производстве вооружений, что напоминает практику, применявшуюся во время Второй мировой войны", – цитирует "РИА Новости" сообщение WSJ.

По информации издания, представители Пентагона провели предварительные обсуждения с крупнейшими американскими промышленными корпорациями. Среди них – автопроизводители GM, Ford и Oshkosh.

"Пентагон заинтересован в привлечении этих компаний к использованию их персонала и заводских мощностей для увеличения производства боеприпасов и другого снаряжения, поскольку войны на Украине и Иране истощают запасы", – пишет WSJ.

По словам источников издания, обсуждения начались еще до эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Однако истощение ресурсов США в результате ударов по Ирану – еще одно свидетельство того, что американским военным требуется больше партнеров для быстрого наращивания поставок боеприпасов и тактического вооружения.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа намерена в 2027 ф.г. увеличить военный бюджет страны до рекордных 1,5 трлн. долл., напоминает агентство.