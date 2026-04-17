Украина получает из Польши до 200 тыс. FPV-дронов в год

Флаги Польши и Украины
Источник изображения: © AP Photo, Czarek Sokolowski

ЦАМТО, 16 апреля. Украина получает из Польши до 200 тысяч FPV-дронов в год, сообщил "РИА Новости" специалист по таможенной информации по итогам анализа баз данных.

При этом, реальное количество поставленных дронов может быть и больше, так как в таможенной статистике не учитываются партии до 50 ед.

"По агрегированным данным логистики "ЕС – Украина" можно увидеть сотни мелких отправок каждый месяц. Средний размер партии: 20-200 FPV комплектов. По консервативной оценке, это может быть до 120 тыс. FPV-дронов в год", – рассказал он.

По более широкой оценке, (включая якобы "волонтерские" поставки и потоки товаров двойного назначения) – до 200 тыс. FPV-дронов в год, отметил собеседник агентства.

Между тем мелкие партии до 50 ед. не агрегируются в статистике. Также не учитываются дроны, собранные уже на территории Украины из польских комплектов, партии, проходящие как "electronic kits".

Как отмечает "РИА Новости", крупнейшей польской компанией, поставляющей на Украину дроны, является WB Electronics (WB Group). Она не только поставляет ВСУ свои БЛА, но и организовала на территории Украины производство своего флагманского продукта-беспилотника FlyEye. Производство ведется на заводе, входящем в дочернюю компанию WB Ukraine.

При этом WB Electronics не раскрывает, о каких объемах идет речь, сколько именно беспилотных летательных аппаратов FlyEye производится на Украине, поставляются ли они только ВСУ, или также другим пользователям.

