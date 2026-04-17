В России создают "умного помощника" для инженеров, конструкторов и изобретателей

Ученые Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) создают интеллектуальную систему, которая поможет российским предприятиям самостоятельно генерировать инновационные технологии. Программная платформа на основе нейросетевых технологий позволит формировать качественные патентные заявки, компенсируя дефицит профильных компетенций на предприятиях, сообщил ТАСС доцент кафедры "Системы автоматизированного проектирования и поискового конструирования" ВолгГТУ Дмитрий Коробкин.

"В условиях санкционного давления, когда доступ к зарубежным технологиям и оборудованию ограничен, волгоградские ученые создают комплексную автоматизированную платформу для поддержки полного цикла инновационной деятельности. Система с помощью собственных обученных нейронных сетей анализирует патентную и научно-техническую информацию (тексты, изображения, формулы), извлекая описания компонентов технических устройств, физических эффектов, химических и математических формул, постоянно пополняя базу знаний для поддержки поискового конструирования новых технических систем", – сказал Коробкин.

Он уточнил, что платформа автоматически обрабатывает миллионы патентных документов из баз ФИПС (Роспатент), USPTO (США), CNIPA (Китай), EPO (Европа) и WIPO (международное патентное агентство). С помощью искусственного интеллекта она прогнозирует технологические тренды, выявляет перспективные направления для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и находит "вакантные" технологические ниши, то есть те направления, где еще не заявлены патенты.

"Развитие предприятий в современных условиях требует не копирования, а самостоятельной генерации инновационных технологий. Наша платформа призвана стать "умным помощником" для инженеров, конструкторов и изобретателей", – подчеркнул Коробкин.

По его словам, интеллектуальная платформа формирует новую экосистему для научно-технического творчества, ускоряя синтез отечественных аналогов и прорывных технических решений. Авторы платформы совместно с сотрудниками кафедры "Процессы и аппараты химических и пищевых производств" ВолгГТУ уже опробовали систему в разработке инновационных решений для предприятий Волгоградской области. Результатом этой работы стали 19 патентов, в том числе для ООО "Волгограднефтемаш", ООО "Волгоградхиммаш", ООО "Концессии водоснабжения".