В Испании завершена сборка первой БМП "Хантер" ASCOD для ВС Латвии

ЦАМТО, 16 апреля. Завершена сборка первой БМП "Хантер" ASCOD для ВС Латвии на предприятии испанской компании General Dynamics European Land Systems - Santa Barbara Sistemas (GDELS-SBS).

После завершения сборки на предприятии GDELS-SBS в Трубии (район Овьедо), БМП отправлена для проведения испытаний на полигон в Алькала-де-Гвадаира (Севилья).

Как сообщает Infodefensa.com, отправка выполнена на несколько недель раньше согласованного срока. На заводе GDELS в Алькала-де-Гвадаира также будет проведено начальное обучение специалистов заказчика перед отправкой БМП в Латвию для завершающей сборки и оснащения оборудованием, включая установку дистанционно управляемого модуля вооружения UT30 Mk.2.

Как сообщал ЦАМТО, в январе 2025 года по итогам тендера Министерство обороны Латвии заключило с испанской GDELS-Santa Barbara Sistemas контракт на поставку 42 боевых машин пехоты ASCOD. Стоимость заказа составила 373 млн. евро (387 млн. долл.). Программа предусматривает привлечение к производству латвийской промышленности и создание центра обслуживания ASCOD в Латвии. Доля участия латвийской оборонной промышленности составит не менее 30% от стоимости контракта (без НДС), то есть около 90 млн. евро.

Испанское предприятие выпустит первую партию техники и будет отвечать за все работы, связанные с производством компонентов бронемашины. Затем они будут отправляться в Латвию для окончательной сборки и установки оборудования и систем.

Как предполагается, первая бронемашина будет передана заказчику к осени 2026 года, а полностью поставка будет выполнена в течение 2027 года.

В июне 2025 года Минобороны Латвии подписало с GDELS-SBS контракт на закупку дополнительных 42 боевых машин пехоты ASCOD на сумму 387 млн. евро. Их поставки планируется начать в 2027 году.

В итоге на вооружении ВС Латвии будет состоять 84 бронемашины "Хантер".