В Испании завершена сборка первой БМП "Хантер" ASCOD для ВС Латвии

БМП "Хантер" ASCOD
Источник изображения: infodefensa.com

ЦАМТО, 16 апреля. Завершена сборка первой БМП "Хантер" ASCOD для ВС Латвии на предприятии испанской компании General Dynamics European Land Systems - Santa Barbara Sistemas (GDELS-SBS).

После завершения сборки на предприятии GDELS-SBS в Трубии (район Овьедо), БМП отправлена для проведения испытаний на полигон в Алькала-де-Гвадаира (Севилья).

Как сообщает Infodefensa.com, отправка выполнена на несколько недель раньше согласованного срока. На заводе GDELS в Алькала-де-Гвадаира также будет проведено начальное обучение специалистов заказчика перед отправкой БМП в Латвию для завершающей сборки и оснащения оборудованием, включая установку дистанционно управляемого модуля вооружения UT30 Mk.2.

Как сообщал ЦАМТО, в январе 2025 года по итогам тендера Министерство обороны Латвии заключило с испанской GDELS-Santa Barbara Sistemas контракт на поставку 42 боевых машин пехоты ASCOD. Стоимость заказа составила 373 млн. евро (387 млн. долл.). Программа предусматривает привлечение к производству латвийской промышленности и создание центра обслуживания ASCOD в Латвии. Доля участия латвийской оборонной промышленности составит не менее 30% от стоимости контракта (без НДС), то есть около 90 млн. евро.

Испанское предприятие выпустит первую партию техники и будет отвечать за все работы, связанные с производством компонентов бронемашины. Затем они будут отправляться в Латвию для окончательной сборки и установки оборудования и систем.

Как предполагается, первая бронемашина будет передана заказчику к осени 2026 года, а полностью поставка будет выполнена в течение 2027 года.

В июне 2025 года Минобороны Латвии подписало с GDELS-SBS контракт на закупку дополнительных 42 боевых машин пехоты ASCOD на сумму 387 млн. евро. Их поставки планируется начать в 2027 году.

В итоге на вооружении ВС Латвии будет состоять 84 бронемашины "Хантер".

  • 17.04 11:28
  • 3
Путин сможет отправлять военных на защиту соотечественников от ареста за границей (The Times, Великобритания)
  • 17.04 11:23
  • 1
Китайский военный ИИ во время испытаний превзошел реальных командиров
  • 17.04 10:54
  • 15557
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.04 10:00
  • 1
Перехват российских Ту-142 у Аляски дюжиной самолетов объяснили
  • 17.04 09:52
  • 1
Шойгу: Россия имеет право на самооборону в случае атак дронов из Прибалтики
  • 17.04 09:46
  • 1
В США признали лидерство России в одной сфере
  • 17.04 05:20
  • 2
Удар по базе США в Кувейте нанесли не дроны, а два Су-24 с иранскими пилотами
  • 17.04 00:07
  • 2
Новый ЗРК сыграет свою роль в защите российских портов
  • 16.04 23:16
  • 1
«Создают самолёт Судного дня»: зарубежная оценка новой модели Ил-96
  • 16.04 22:47
  • 3
МО РФ: БПЛА для Киева производят в восьми странах Европы
  • 16.04 18:16
  • 5
«Акупунктура» демократии
  • 16.04 10:57
  • 2
Предложение о восстановлении старых самолётов Ан-2
  • 16.04 09:15
  • 1
Российские «Опустошители» пережили бомбардировки Ирана
  • 16.04 09:10
  • 1
Новый российский 4-местный учебный самолет налетал первые 10 часов
  • 16.04 08:45
  • 1
В США сочли Су-57 худшим в мире стелс-истребителем