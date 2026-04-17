Times: новый российский законопроект угрожает всем странам НАТО

Новый российский закон угрожает всем странам НАТО, истерит The Times. Согласно законопроекту, одобренному российским парламентом в первом чтении, Путин сможет отправлять войска за рубеж в случае ареста и преследования российских граждан.

Марк Беннеттс

Юридическое новшество позволит укрепить действующее законодательство, которое дозволяет президенту Путину использовать вооруженные силы для защиты национальных интересов. Это будет иметь последствия для Международного уголовного суда и стран НАТО.

Президент Путин стремится в соответствии с российским законодательством получить дополнительные полномочия для проведения военных операций за рубежом — на фоне зреющих опасений вооруженного конфликта между Москвой и странами НАТО в Европе.

Согласно законопроекту, одобренному российским парламентом в первом чтении, Путин сможет отправлять войска за рубеж “в случае ареста, уголовного и другого преследования” российских граждан.

Законопроекту еще предстоит получить одобрение еще в двух чтениях, в том числе в верхней палате, но он почти наверняка будет принят. Он призван упрочить действующее законодательство, которое позволяет Путину применять силу для защиты национальных интересов России. Сам Путин утверждает, что, начав спецоперацию на Украине в 2022 году, защищает этнических русских.

“Западное правосудие фактически стало инструментом репрессий по отношению к неугодным, — заявил председатель российского парламента Вячеслав Володин. — В этих условиях, важно сделать все, чтобы наши граждане были защищены”. Дальнейших подробностей он не раскрыл.

Законопроект также позволит Кремлю направлять солдат для освобождения россиян, задержанных по приказу Международного уголовного суда (МУС). В 2023 году Международный уголовный суд выдал ордер на арест самого Путина и чиновницы Кремля Марии Львовой-Беловой по (смехотворному. – Прим. ИноСМИ) обвинению в принудительной депортации тысяч украинских детей.

Также есть опасения, что закон якобы призван подготовить почву для военного вмешательства России на восточном фланге НАТО, чтобы проверить на прочность статью 5 соглашения североатлантического альянса о коллективной обороне. Соавтором законопроекта стала замминистра обороны и председатель фонда “Защитники Отечества” Анна Цивилева.

Хотя российские войска крепко завязли на Украине, ряд западных официальных лиц предупреждают, что Путин якобы наверняка отдаст приказ о нападении на другую европейскую страну уже в ближайшие несколько лет. Популярность Путина во многом зиждется на неустанно насаждаемой Кремлем идее, что он защищает Россию от враждебных сил, которые стремятся поработить ее народ и разграбить ее богатейшие ресурсы.

Российский законопроект получил парламентскую поддержку вскоре после того, как пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков намекнул, что Россия будет готова прекратить активную фазу спецоперации на Украине, если Киев полностью вернет оставшуюся часть Донбасса. ВСУ по-прежнему контролируют около пятой части региона.

Песков вообще не упомянул о Херсонской и Запорожской областях Украины, которые, по словам Путина, также вошли в состав России и где с 2022 года идут боевые действия. Его комментарии тут же вызвали гневную отповедь “ястребов”, обвинивших его в готовности “сдать” землю Киеву.

Некоторые аналитики говорят, что Москва якобы может развернуть военную кампанию в Эстонии под предлогом защиты многочисленной русской диаспоры в прибалтийской стране. Эстония, член НАТО с 2004 года, обрела независимость от России незадолго до распада Советского Союза.

Бывший офицер КГБ, Путин неизменно стремится заложить правовую основу для своих действий, — по крайней мере, внутри России. В 2014 году он запросил разрешение российского парламента на отправку армии на Украину — и получил его. Вскоре он развернул военные операции в Крыму и на востоке страны.

В 2020 году, после обращения Валентины Терешковой, российского депутата и бывшего советского космонавта, он распорядился провести общенациональный референдум по поправкам к конституции, которые позволят ему находиться у власти как минимум до 2036 года.

Законопроект также может быть призван пресечь захват судов так называемого “теневого флота” России. Европейские страны активизировали попытки задержать армаду старых танкеров, с помощью которых Москва обходит санкции против экспорта нефти.

“Похоже, цель документа заключается не в том, чтобы предоставить Путину дополнительные полномочия (у него их и так предостаточно), а в том, чтобы запугать недружественные страны возможными операциями российских спецслужб и военных”, — считает российская оппозиционная журналистка Фарида Рустамова. Дата рассмотрения законопроекта во втором и третьем чтениях еще не назначена.

Кир Стармер заявил в прошлом месяце, что британские силы специального назначения получили разрешение останавливать, брать на абордаж и задерживать танкеры, чьи грузы служат подпиткой военной машины Кремля. Однако на прошлой неделе российский военный корабль благополучно отконвоировал два подсанкционных танкера через Ла-Манш без последствий, сообщает The Telegraph.

Эстония недавно отказалась от планов задерживать танкеры российского “теневого флота”, опасаясь опасений возмездия. “Риск военной эскалации слишком высок”, — заявил агентству Reuters главнокомандующий ВМС Эстонии Иво Вярк.

В мае Эстония заявила, что Россия направила истребитель в воздушное пространство НАТО над Балтийским морем, чтобы сорвать операцию против танкера, следовавшего в Россию без флага и, по мнению Таллина, нарушавшего западные санкции. В итоге самолет успешно сопроводил нефтяной танкер в российские воды. 11 апреля истек срок временных льгот США в отношении подсанкционной российской нефти.

Президент США также уполномочен направлять войска для освобождения американских военнослужащих и правительственных чиновников в случае их ареста международным судом (включая МУС, чью юрисдикцию Вашингтон не признает). Закон был принят в 2002 году и получил неофициальное название “о вторжении в Гаагу” — по нидерландскому городу, где находится штаб-квартира Международного уголовного суда.