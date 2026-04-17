Сенат США не принял резолюцию о запрете поставок бомб и бульдозеров Израилю

Сенат США отклонил попытки заблокировать поставки американского оружия Израилю, проголосовав против двух совместных резолюций о неодобрении, внесённых так называемым независимым сенатором от Вермонта Берни Сандерсом.

Первая резолюция, направленная на запрет продажи бронированных бульдозеров Caterpillar (используемых, по словам критиков, для сноса строений в Газе и Ливане), была отклонена со счётом 40 «за» — 59 «против». Общая сумма «бульдозерного» контракта составит $295 млн.

Вторая, блокирующая продажу на $151,8 млн (около 12 тысяч 1000-фунтовых бомб), провалилась с результатом 36 «за» — 63 «против». Все голоса «за» поступили исключительно от демократов и самого Сандерса. Республиканцы (большинство в Сенате) проголосовали единогласно против.

Автор инициативы - сенатор Берни Сандерс (называет себя независимый, но при этом де-юре относится к демократам). Он уже в четвёртый раз с 2024 года выносит подобные резолюции на голосование, чтобы привлечь внимание к гуманитарной ситуации в регионе и политике премьера Нетаньяху. Сандерс заявил:

Американские налогоплательщики устали финансировать экстремальную и незаконную политику.

Ключевые данные о голосовавших:

Демократы (48 сенаторов): рекордная поддержка — 40 проголосовали хотя бы за одну резолюцию (в основном за бульдозеры), 36 — за обе. Среди поддержавших: прогрессисты вроде Элизабет Уоррен, Джеффа Меркли, Криса Мёрфи, а также ряд умеренных, ранее голосовавших иначе (включая новичков в этом вопросе: Марка Келли, Адама Шиффа, Кори Букера).

Республиканцы: 100% «против» обеих резолюций.

«Независимые»: Берни Сандерс — «за», Ангус Кинг — в зависимости от голосования (в прошлых аналогичных — чаще против).

Всего в Сенате 100 членов. Против обеих резолюций выступили ключевые демократы, включая лидера меньшинства Чака Шумера, Криса Кунса и др.

Резолюции были внесены по процедуре Congressional Review Act и требовали простого большинства для прохождения, но столкнулись с жёстким сопротивлением республиканского большинства и части демократов, поддерживающих стратегический альянс с Израилем.

Голосование произошло на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, включая конфликт с Ираном. Несмотря на поражение, результат демонстрирует растущий разлад среди демократов: число сторонников ограничения поставок оружия выросло по сравнению с предыдущими попытками (15 сенаторов в апреле 2025, 27 сенаторов в июле 2025).

Критики Сандерса утверждают, что такие инициативы подрывают союзнические отношения. Сторонники - что США не должны игнорировать гуманитарные последствия.