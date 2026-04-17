В СНГ модернизируют технику для противодействия БПЛА

Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Страны - участницы Содружества независимых государств модернизируют технику зенитно-ракетных и радиотехнических войск в рамках противодействия БПЛА, заявил замглавы координационного комитета, начальник вооружения - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов.

"Противодействие БПЛА является одной из ключевых задач для войск ПВО. В этих целях участники СНГ модернизируют технику ЗРВ (зенитно-ракетных войск - ред.) и РТВ (радиотехнических войск - ред.), оснащают современными образцами ВВСТ (вооружения, военной и специальной техники - ред.), в том числе средствами РЭБ с целью повышения боевых возможностей национальных систем ПВО", - приводит Минобороны РФ слова Грехова, сказанные на 62-м заседании координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран СНГ, которое проходит в Ташкенте.

По словам заместителя главнокомандующего ВКС по вооружению, в ходе заседания были обозначены основные направления дальнейшей работы, участники также обменялись наработанным опытом военно-технического сотрудничества и обсудили его состояние и дальнейшие перспективы. Также отдельно была отмечена совместная работа по модернизации перспективных средств связи и автоматизации.

Основные мероприятия предстоящей работы комитета, отметил Грехов, отражены в перспективном плане деятельности комитета. Он подчеркнул, что комитет совершенствует практику проведения совместных мероприятий оперативной боевой подготовки, в первую очередь - учений и тренировок.

"Отмечу, наш комитет успешно справляется со стоящими задачами и вносит важный вклад в обеспечение безопасности воздушного пространства стран содружества", - обратил внимание Грехов.

В ходе заседания замглавкома ВКС выразил благодарность министру обороны Республики Узбекистан генерал-лейтенанту Шухрату Халмухамeдову, принимавшему участие в заседании Координационного совета. Также в ходе мероприятия состоялась торжественная церемония награждения.

