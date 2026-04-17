Иран поднял в небо свои истребители F-4 Phantom II

Источник изображения: Фото: блог Юрия Лямина

Иранские истребители F-4 Phantom II американского производства - снова в воздухе. После прекращения израильско-американских ударов эти крылатые машины приступили к тренировочным полетам.

Видео: социальные сети

Привлекают их и к решению специальных задач. Один такой самолет был замечен в среду во время сопровождения борта, на котором в Иран прилетел пакистанский фельдмаршал Асима Мунир. Видео с "эф четвертым" появилось в социальных сетях. На нем видны подвешенные ракеты и запасные топливные баки.

Конечно, "Фантомы" давно устарели, они были приобретены еще в 70-е годы. Пилоты Исламской республики на них воевали во время восьмилетней войны с Ираком.

Тем не менее, за неимением современной техники их не спешат списывать. С началом агрессии самолеты спрятали в подземных авиационных базах, поэтому большая часть такой техники уцелела. Возможно, со временем их передадут в музеи, а пока эти воздушные ветераны продолжают нести службу.

Алексей Брусилов