Эстония роет противотанковые рвы на границе с Россией

Эстонский новостной ресурс ERR сообщил, что в Сетомаа на юго-востоке Эстонии на границе с Российской Федерацией Силы обороны Эстонии начали строительство противотанковых рвов для Балтийской линии обороны, в основном на частных землях, в сотрудничестве с местным населением.

Строительство противотанкового рва в составе Балтийской линии обороны в Сетомаа (Эстония), апрель 2026 года (с) Leevi Lillemäe / ERR

Работы по первому этапу начались в прошлом году, когда на государственных землях рядом с пограничной инфраструктурой были вырыты рвы.

В настоящее время 2-я пехотная бригада Сил обороны Эстонии работает над созданием оборонительного сооружения протяженностью около 20 км вдоль юго-восточной границы.

На этой неделе съемочная группа вечерних новостей "Aktuaalne kaamera" посетила деревню Меремяэ, где строятся новые оборонительные сооружения. Из деревни видна эстонская граница [с РФ].

Капитан Хардо Тутс, штабной инженер 2-й пехотной бригады, заявил: "Военный опыт Украины также показывает - или сами украинцы говорили, - что в местах, где была построена эта система, противник не смог прорваться".

В Сетомаа практически не было возражений против использования частных земель, в отличие от других районов. Жители понимают, что в настоящее время у них нет другого выбора, кроме как укрепить свой родной регион всеми возможными способами.

Маргус Тиммо, член правления неправительственной организации Setomaa Liit, сказал: "Сегодня у нас уже есть соглашения на шесть-семь километров. Это частные земли фермеров, и рвы будут проходить вдоль краев полей или лесов. Здесь будет три линии, и здесь обязательно будут рвы. Мы надеемся, что это также поможет отпугнуть некоторых людей от мысли о том, чтобы сюда вторгнуться".

Местный совет хочет освободить от земельного налога тех, кто передает свои земли для нужд национальной обороны.

"Мы внесем предложение об освобождении от земельного налога тех фермеров и землевладельцев, которые сдали свои земли в аренду для нужд национальной обороны в связи с Балтийской линией - или, как я ее называю, линией Сето", - заявил Ааре Хырн, член муниципального совета прихода Сетомаа.

При необходимости рядом с противотанковыми рвами можно быстро установить бетонные надолбы-"зубы дракона".

"В настоящий момент мы храним эти "драконьи зубы" на складах предварительного размещения, с которыми Государственный центр оборонных инвестиций [RKIK] договорился с компаниями и местными землевладельцами. В будущем, если возникнет необходимость, мы установим их в качестве дополнения к строящимся противотанковым рвам", - сказал Тутс.

Планы по строительству Балтийской линии обороны были впервые объявлены в январе 2024 года. Тогда Эстония заявила, что в ближайшие годы, помимо прочих элементов, построит около 600 бункеров вдоль восточной границы.

