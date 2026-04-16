ЗРК «Тор-М2» постоянно накапливают бесценный боевой опыт!

Нынешнее поколение солдат и офицеров, опираясь на боевые традиции своих предшественников – советских специалистов ПВО, постоянно совершенствуют профессиональное мастерство и успешно решают поставленные задачи по противовоздушной обороне страны.

За большие заслуги войск противовоздушной обороны страны в годы Великой Отечественной войны и за выполнение ими особо важных задач в мирное время день войск ПВО был установлен на второе воскресенье апреля.

С тех пор на войска противовоздушной обороны возлагается целый ряд ответственных военных задач, основными из которых являются отражение агрессии в воздушно-космической сфере и защита от ударов средств воздушно-космического нападения противника пунктов государственного и военного управления.

Также соединения войск ПВО отвечают за прикрытие объектов промышленности и энергетики, развернутых группировок Вооруженных Сил РФ и транспортных коммуникаций, а также районов проживания мирных граждан от любых воздушных угроз противника.

Еще в 2011 году в России были образованы Войска воздушно-космической обороны, которые объединили управление системами предупреждения о ракетном нападении противоракетной обороны, противовоздушной обороны, контроля космического пространства, запуска и управления спутников.

А уже в 2015 году был сформирован новый вид Вооруженных сил – Воздушно-космические силы России - путем слияния войск ВКО и ВВС. В составе ВКС России были выделены три рода войск, одним из них являются войска противовоздушной и противоракетной обороны.

Сегодня части ПВО оснащаются самыми современными средствами вооружения и военной техники, такими как ЗРС С-400, С-350, С-300В и С-300В4; а также ЗРК семейства «Бук-М2» и «Бук-М3», ЗРК «Тор-М2», ЗРПК «Панцирь-С» и другими средствами ПВО.

В свою очередь, в радиотехнические части поступают на вооружение новые радиолокационные комплексы и станции типа «Небо», «Сопка», «Каста» и т.д.

За подготовку офицерских кадров для войск противовоздушной обороны отвечают военно-учебные заведения: Тверская военная академия воздушно-космической обороны имени маршала Жукова, ее учебные центры зенитных ракетных и радиотехнических войск в Гатчине и Владимире, а также Ярославское высшее военное училище ПВО и Смоленская академия войсковой противовоздушной обороны.

Военные эксперты и журналисты регулярно отмечают успехи зенитных ракетных комплексов семейства «Тор-М2» в ходе противовоздушных боев в зоне проведения СВО. Производственной базой для этих ЗРК является Ижевский электромеханический завод «Купол» (входит в состав Концерна ВКО «Алмаз–Антей»).

Этот зенитный ракетный комплекс поступает в российские войска на гусеничной базе, однако при необходимости он может размещаться на колесном шасси. Кроме того, боевые машины нового поколения «Торов» могут поставляться заказчикам в виде универсального боевого модуля, способного размещаться на железнодорожных платформах, крышах зданий и палубах кораблей.

Расчеты ЗРК «Тор-М2» постоянно накапливают бесценный боевой опыт в зоне проведения СВО.

На основе анализа полученных данных ижевские оружейники вносят оперативные изменения в программное обеспечение и аппаратную часть ЗРК для дальнейшего совершенствования тактико-технических характеристик этой замечательной боевой машины.

